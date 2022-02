Lufta/ Forca ushtarake tokësore, ajrore dhe detare, Rusia në superioritet ndaj Ukrainës në këtë betejë

Trupat ruse të armatosura rëndë po afrohen me shpejtësi drejt kryeqytetit të Ukrainës, Kiev dhe zyrtarët amerikanë po paralajmërojnë se qyteti mund të bjerë brenda disa ditësh.





Aftësitë ushtarake të këtyre dy kombeve janë aq të çekuilibruara sa presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky iu lut aleatëve të tij perëndimorë që të bëjnë më shumë sesa të vendosin sanksione për të larguar trupat ruse nga toka ukrainase.

Shpenzimet e mbrojtjes

Vetëm një vështrim në sasinë e parave që dy kombet shpenzojnë për mbrojtjen jep një tregues të hendekut midis të dyve. Ukraina shpenzoi 4.7 miliardë dollarë në vitin 2021, pak më shumë se një e dhjeta e 45.8 miliardë dollarëve të Rusisë me armë bërthamore, sipas raportit “The Military Balance”.

Ndërsa qeveria ruse nisi një përpjekje në vitin 2008 për të modernizuar ushtrinë e saj, pas një lufte të shkurtër me Gjeorgjinë, ku zbuloi mungesa të pajisjeve. Armët e Ukrainës janë ende kryesisht nga epoka sovjetike. Në ambiciet e saj për t’u bashkuar me NATO-n, megjithatë, Ukraina ka riorganizuar strukturën e forcave të saj të armatosura dhe ka plane për të ripajisur forcën e saj ajrore me avionë luftarakë perëndimor deri në mesin e viteve 2030. Ajo gjithashtu planifikon të përmirësojë aftësitë e saj detare.

Trupat

Aty ku Rusia ka 900,000 personel aktiv në forcat e saj të armatosura, dhe 2 milionë rezervë, Ukraina ka 196,000 dhe 900,000 rezervistë. Ukraina filloi të mërkurën të rekrutojë rezervistë të moshës 18-60 vjeç, sipas IISS.

Vetëm në forcat tokësore, Rusia ka një avantazh të dyfishtë, me 280,000 trupa ndaj 125,600 të Ukrainës. Dhe forca e saj ajrore është gati pesë herë më e fortë, me 165,000 në 35,000 të Ukrainës.

Por për sa i përket numrit të trupave në këtë operacion të veçantë, Yohann Michel, një analist hulumtues që punoi në raportin e IISS, tha se Rusia kishte rreth 200,000 personel në Ukrainë dhe rreth saj.

“Kjo përfshin rreth 60 grupe beteje. Situata po evoluon me shpejtësi dhe ky numër mund të ndryshojë, por është shumë i madh dhe kjo është e rëndësishme. Është një nga më të mëdhenjtë në Evropën Lindore që kemi parë në vite”, Michel tha për CNN.