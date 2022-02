Masakra me mitraloz në periferi të Kievit/ Dy “sabotues” rusë vriten pasi vodhën kamionin ushtarak ukrainas. E vërteta e tankut që i hipi sipër makinës civile (Video)

Ky është momenti kur një përleshje vdekjeprurëse me mitraloz shpërtheu në një rrugë periferike të Kievit sot midis forcave ukrainase dhe diversantëve të dyshuar rusë.





Përleshja solli të paktën dy persona të vrarë në një kamion të vjedhur të ushtrisë ukrainase në një park makinash përpara një blloku të madh apartamentesh në Obolon, që gjendet në veri të Kievit.

Ndërsa zhurma e të shtënave jehoi në ndërtesat aty pranë, një tank – që thuhet se ishte vjedhur nga rusët – gjithashtu u përplas dhe shtypi një makinë civile në rrugën që kalonte pranë parkingut.

Mrekullisht shoferi – një person i moshuar – i mbijetoi përplasjes tronditëse dhe shpëtimtarët ishin në gjendje ta çlironin nga rrënojat.

Dy incidentet fillimisht u raportuan veçmas, por një videoklip i ri i postuar në rrjetet sociale ka zbuluar se ato në fakt ishin të lidhura dhe pjesë e së njëjtës përleshje.

Pamjet e kapura nga një prej apartamenteve me pamje nga parkimi i makinave tregojnë kamionin ushtarak që mbante një armë artilerie duke u rrotulluar nga rruga, mbi një shteg dhe në parkingun e makinave – të gjitha ndërkohë që mbusheshin me të shtëna.

Dritaret e kamionit janë thyer dhe kamioni i madh në ngjyrë kaki ndalon ngadalë në mes të parkingut.

Atje, një burrë i veshur me kamuflazh u rrëzua nga pjesa e pasme e kamionit në tokë poshtë ndërsa u qëllua, me sa duket i plagosur.

Pas disa sekondash përpjekjeje, burri ndalon dhe shfaqet i shtrirë i palëvizur në dysheme duke u qëlluar për vdekje.

Një ushtar ukrainas shfaqet duke përparuar në kamion nga ana e kundërt e parkingut, ndërsa të shtënat ende dëgjohen të kumbojnë.

Teksa ushtari mbyllet brenda, më pas shfaqet një tank i madh duke zbritur me shpejtësi në rrugën që kalon aty ku kamioni ndaloi.

Tanku papritmas kthehet në të majtë në rrugën e një civili që po afrohet, i cili po lëviz në drejtim të kundërt, duke u përplasur me të me shpejtësi.

Automjeti i madh i blinduar rrokulliset mbi majë të makinës, duke e shtypur nën peshën e saj dhe ndalon me një pjesë të sedanit ende poshtë.

Pavarësisht përplasjes së madhe pas tij, ushtari ukrainas shfaqet përsëri duke u afruar më pranë kamionit.

Është e paqartë se çfarë e shkaktoi devijimin e tankut, por ende mund të dëgjohen të shtëna përpara rrëzimit, duke sugjeruar se mund të jetë shënjestruar me armë zjarri.

Fotot e skenës pas përleshjes dhe përplasjes sjellin njëfarë rregulli në kaos.

Përveç personit që u qëllua për vdekje në tokë pranë kamionit, ka mbetur i vrarë edhe drejtuesi i kamionit, me sa duket teksa drejtonte mjetin.

Fotografitë nga vendi i ngjarjes e tregojnë atë të rrëzuar në kabinën e kamionit.

Më vonë u raportua se dyshja ishin ushtarakë rusë të veshur me veshje ushtarake në një përpjekje të dukshme për të hyrë fshehurazi në Kiev. Kjo nuk u verifikua menjëherë.

Në të gjithë rrugën, fotot tregonin sedanin e shkatërruar, i cili ishte rrafshuar pothuajse plotësisht nga kamioni i blinduar.

Fotot treguan se personi duhet të ketë qenë në gjendje të përkulet në sediljen e tij në mënyrë që të mos shtypet.

Duke përdorur mjete, duke përfshirë një sëpatë dhe një levë, një grup burrash shfaqen në një video duke punuar për të liruar derën në mënyrë që të mund të shpëtojnë personin, i cili ishte bllokuar në makinën që është shkatërruar pothuajse plotësisht.

Viktor Berbash, 58 vjeç, një banor i zonës, tha për The Sun se ai shkoi në ballkonin e tij pasi dëgjoi të shtëna armësh herët të premten.

“Pashë një automjet të blinduar dhe kishte zjarr automatiku. Dhe këtu kjo makinë, ndoshta me një armë kundërajrore në të, ishte tashmë këtu”, tha ai për gazetën.

“Nuk ishte rastësi, ishte për qejf, nuk kishte nevojë për këtë. Dhe sapo u përplas me këtë makinë. Ndaloi, u përmbys përsëri dhe vazhdoi me makinë.’

Videoklipe të shumta të incidentit u shpërndanë në mediat sociale, me ata që e postuan atë në Twitter duke raportuar se ishin regjistruar në Obolon, që gjendet në veri të Kievit.