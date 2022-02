Pushtimi/ Putin kërkon çmilitarizimin e Ukrainës, Kievi urdhëron banorët t’i sulmojnë rusët me bomba molotov

Krismat e armëve kanë oshëtirë në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, ndërsa tanket ruse janë filmuar duke hyrë në qytet për herë të parë.





Ministria e Mbrojtjes së Ukrainës u bëri thirrje atyre që jetojnë në pjesën periferike veriore të vendit, ku shiheshin tanket, të bënin bomba zjarri “për të neutralizuar armikun”.

Bashkimi Evropian ka njoftuar sanksione të reja për të ngrirë asetet personale të Vladimir Putin në Evropë. Ndërkohë, Kremlini thotë se Rusia është gati për bisedime me Ukrainën.

Zëdhënësi Dmitry Peskov tha se bisedimet do të duhej të ishin në lidhje me shpalljen e një “statusi neutral” të Ukrainës, i cili do të përfshinte “çmilitarizimin”. Rusia dëshiron që Ukraina të përjashtojë mundësinë e anëtarësimit në NATO.

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky ka bërë thirrje vazhdimisht për bisedime me Putinin, por nuk ka dhënë asnjë shenjë se ai do të pranonte bisedimet mbi bazën e “çmilitarizimit”.

Gjatë natës, në Kievi u regjistruan shpërthime, si pasojë e të cilave të paktën një bllok banesash u dëmtuan dhe disa civilë u plagosën.

Rusia ka mohuar sulmet

Një burim i paidentifikuar në ministrinë ruse të mbrojtjes tha gjithashtu se avioni i rrëzuar mbi Kiev ishte ukrainas, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Ukraina ka thënë se avioni ishte rus.

Me fillimin e ditës së dytë të luftimeve, Moska, e cila po sulmon nga lindja, veriu dhe jugu, dukej se ishte e vendosur ta merrte Kievin nën kontroll. Kryebashkiaku Vitali Klitschko tha se “armiku” po përpiqej të gjunjëzonte Kievin.

Të premten pasdite, ministria ruse e mbrojtjes njoftoi se kishte pushtuar aeroportin Antonov, duke përdorur 200 helikopterë për të marrë bazën në veri të Kievit nga Ukraina. Zyrtarët e inteligjencës perëndimore paralajmëruan më herët se Rusia po ndërtonte një “forcë dërrmuese” për të marrë kontrollin e qytetit.

Qytetarëve në rrethin verior Obolon u është thënë të qëndrojnë në shtëpi për të shmangur “operacionet aktive ushtarake” nga zyrtarët e qytetit, shton Reuters. Obolon është e njëjta zonë ku tanket u filmuan më herët gjatë ditës.

Ministria e Mbrojtjes u kishte bërë thirrje tashmë banorëve të rrethit në faqen e saj në Facebook që “të na informojnë për lëvizjet e trupave, të bëjnë kokteje molotov dhe të neutralizojnë armikun”.

Gjatë natës, familjet u strehuan në stacionet e metrosë së Kievit ndërsa sulmet ajrore goditën qytetin, duke përfshirë zonën me popullsi të dendur Pozniake, duke plagosur të paktën tetë persona.

“Putin, ne duam të të shohim të therur si kafshë”

“Putin, ne duam të të shohim të therur si kafshë,” i tha një banor i Kievit gjatë një prononcimi për BBC-në.

“Çfarë të mendojmë? Putini duhet të digjet në ferr së bashku me gjithë familjen e tij!”, tha Oxana Gulenko për Reuters teksa pastronte xhamin e thyer nga një shpërthim.

Më herët, ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov tha se nuk mund të zhvillohen bisedime derisa ushtria ukrainase të dorëzojë armët.

BE-ja e ka marrë edhe ndaj Lavrovit masën për të ngrirë asetet personale, por nuk është e qartë nëse ai ose Presidenti Putin kanë ndonjë pasuri të rëndësishme në Evropë.

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, kishte thënë më herët se Rusia po kërkonte “të shkatërronte Ukrainën politikisht duke shkatërruar kreun e shtetit”.

“Sipas informacioneve që kemi, armiku më ka caktuar mua si objektiv numër një. Familja ime është objektivi numër dy”, tha ai.

Presidenti Zelensky është zotuar të qëndrojë në Kiev dhe të vazhdojë të luftojë sulmet në të gjithë Ukrainën, e cila vjen nga veriu, jugu dhe lindja, duke urdhëruar thirrjen e rekrutëve dhe rezervistëve në të gjitha rajonet e Ukrainës. Ministri i mbrojtjes i vendit i kërkoi kujtdo që mund të përdorë armë që të bashkohet me përpjekjet për të zmbrapsur Rusinë.

Deri tani, janë shënuar raste të guximit të jashtëzakonshëm përballë mosmarrëveshjeve, përfshirë atë edhe atë të 13 rojeve kufitare në një ishull të vogël në Detin e Zi, që refuzuan t’i dorëzoheshin një luftanijeje ruse dhe u masakruan në një bombardim.

Presidenti Zelensky tha se ata do të nderohen si heronj lufte pas vdekjes.

Luftimet për kontrollin e Çernobilit

Të enjten, u shënuan luftime edhe rreth vendit të ish-centralit bërthamor në Çernobil. Këshilltari presidencial ukrainas Mykhaylo Podolyak tha se edhe vendndodhja ishte humbur pas një “beteje të ashpër”.

Të premten, agjencia bërthamore e Ukrainës tha se po regjistronte nivele të rritura rrezatimi në zonë. Një deklaratë e lëshuar nga Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se nivelet ishin normale, duke shtuar se ishte arritur një marrëveshje “për të garantuar sigurinë e termocentralit dhe sarkofagut të centralit bërthamor të Çernobilit”.

Ukraina thotë se të paktën 137 persona, civilë dhe ushtarë, janë vrarë. Rusia nuk ka pranuar asnjë vdekje, ndërsa të dyja palët pretendojnë se i kanë shkaktuar humbje të mëdha palës tjetër.

Presidenti Vladimir Putin, i cili shpalli luftë me anë të një fjalim dramatik në television, ka kërcënuar çdo vend që përpiqet të ndërhyjë në konflikt me “pasoja që nuk i keni parë kurrë”.

Mbretëria e Bashkuar, BE-ja dhe aleatët e tjerë u zotuan të vendosin sanksione të reja të ashpra për të ndëshkuar Moskën, por thanë se nuk do të dërgonin trupa.

Presidenti francez Emmanuel Macron zhvilloi një telefonatë me homologun e tij rus, duke shënuar bisedën e parë të Putinit me një lider perëndimor në disa ditë. Me anë të asaj telefonate, ai kërkoi një “ndalim të menjëhershëm” të ofensivës. Megjithatë, Kremlini tha se dyshja bënë thjesht një “shkëmbim serioz dhe të sinqertë pikëpamjesh”.

Presidenti Zelensky kritikon perëndimin për mungesën e veprimit

Ndërkohë, Volodymyr Zelensky Zelensky kritikoi mosreagimin e liderëve evropianë.

“Ashtu si Lufta e Dytë Botërore, ju thatë kurrë më, por ja ku është përsëri dhe nuk po bëni mjaftueshëm për t’u përgjigjur,” tha ai.

Shumë veta thanë se një pushtim nuk do të mund të ndodhte në vitin 2022. Për javë të tëra, zyrtarët perëndimorë që analizonin inteligjencën paralajmëruan për planin e Presidentit Putin për të marrë Kievin.

Thjesht nuk kishte kuptim. Thjesht nuk bënte sens. Kurse tani, me çdo orë, forcat dhe luftimet ruse i afrohen Kievit gjithnjë e më shumë. Një qytet ku ukrainasit thonë: “ta quajmë Kiev në ukrainisht, jo Kiev në Rusisht”, një qytet që ndihet kaq evropian, tani është në shënjestrën e Moskës.

“Një dështim i imagjinatës” e përshkroi nisjen e pushtimit ish-shefi i inteligjencës britanike, Sir Alex Younger, duke shtuar që “ne menduam se historia kishte ndryshuar në 1991” kur perandoria sovjetike u shemb.