Pushtimi i Ukrainës dhe kriza energjitike/ Rama: Deri tani kemi arritur të mos e rrisim çmimin, do bëjmë çmos

Kryeministri Edi Rama deklaroi gjatë një konference për media nga kryeministria se çmimi i energjisë në Shqipëri nuk do të rritet.





Teksa po fliste në një konferencë të jashtëzakonshme në lidhje me pushtimin e Ukrainës, Rama u ndal dhe te problemi botëror i rritjes së çmimit të energjisë, ku tha se qeveria shqiptare ka mundur ta menaxhojë shumë mirë krizën energjitike.

“Ka një valë të inflacionit sugjeruar me rritje të çmimeve në përgjithësi si një pasojë e drejtpërdrejtë të rikthimit të ekonomisë pas shtrëngimit nga pandemia. Ne jemi i vetmi vend apo me ndonjë përjashtim, që nuk e kemi prekur çmimin e energjisë. Në të gjitha komunikimet që unë kam pasur me kolegët në vigjilje të këtij takimi, çështja themelore ka qenë rritja e çmimeve të energjisë, ku në vendet fqinje ka ndikuar shumë fort në faturën e shpenzimeve të konsumatorëve familjarë. Ne jemi zotuar që do bëjmë çmos që ta mbajmë nën kontroll çmimin e energjisë

Për këtë kemi bërë dhe një ndryshim rrënjësor të gjithë skemës së trajtimit të eksportit dhe importit të energjisë dhe deri tani kemi arritur t’ia dalim, që ndodh si rezultat i një sforcoje të madhe të qeverisë. Qeveritë vlerësohen për atë që ndodh, por sytë e ekonomistëve e vlerësojnë për atë që nuk e lën të ndodhë”, tha Rama