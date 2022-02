Si në Kinë/ Përsëritet momenti i Tiananmenit në Ukrainë, burri i del përpara autokolonës ushtarake ruse (VIDEO)

Një qytetar i guximshëm ukrainas është fotografuar duke u përballur me trupat e Putinit duke u përpjekur të bllokojë një kolonë ushtarake ruse, në një skenë që të kujton ‘njeriun e tankeve’ të sheshit Tiananmen që bllokonte forcat kineze në 1989.





Pamjet, që mendohet se janë filmuar në jug të vendit afër Krimesë, u shfaqën teksa ushtria ruse u hodh kundër Kievit sot në një përpjekje të dukshme për të kapur kryeqytetin dhe për të hedhur qeverinë me shpresën për të sjellë një fitore të shpejtë.

Por njerëzit e Putinit dukej se do të përballeshin me luftime të përgjakshme rrugë më rrugë, ndërsa trupat ukrainase të ngarkuara me mbrojtjen e qytetit filluan të vendosnin pozicione mbrojtëse nëpër autostrada, në ura dhe në cepat e rrugëve me të shtëna armësh dhe shpërthime në qendër të kryeqytetit.

Forcat ruse gjithashtu do të duhet të luftojnë me civilë të armatosur pasi forcat e Ukrainës filluan t’i shpërndanin dhjetëra mijëra pushkë kujtdo që ishte i gatshëm të merrte një së bashku me koktejet Molotov – duke i inkurajuar njerëzit që t’i bënin të tyret dhe t’i hidhnin mbi ‘pushtuesit’.

Presidenti Zelensky sulmoi qeveritë perëndimore se i lanw forcat e tij të përballeshin vetëm me rusët, ndërsa i kërkoi çdo evropiani që dëshiron të mbrojë vendin të vijë dhe të bashkohet në mbrojtje. Ai gjithashtu urdhëroi ushtrinë e tij që të pranonte këdo të çdo moshe që ishte i gatshëm të jepte jetën në mbrojtje të vendit.

Trupat ukrainase po përdornin automjete të blinduara dhe borëpastruese për të mbrojtur Kievin dhe për të kufizuar lëvizjen, dhe thanë se spiunët rusë po kërkonin të depërtonin në qytet. Një kamion u fotografua i mbushur me plumba dhe trupa të shpërndarë rreth tij, ku Ukraina tha se burrat ishin ‘diversantë’ rusë të veshur me uniforma ukrainase që ajo kishte vrarë.