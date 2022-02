U përplasën me armë pas një sherri për një vajzë, Gjykata e Kurbinit jep masën e sigurisë për dy të arrestuarit

Ata u përfshinë në një përleshje me armë në zonën e Mamurrasit ku mbetën të plagosur Gentian Diva dhe Alban Skonja, të cilët aktualisht po marrin trajtim në Spitalin e Traumës në Tiranë.





Autorët e dyshuar të plagosjes të shpallur në kërkim nga policia janë Kastriot Lleshaj dhe Armando Lleshaj, kushërinj me njëri-tjetrin.

Fillimisht personat e përfshirë në konflikt kanë debatuar me njëri-tjetrin dhe kur Gentian Diva me nipin e tij Andin dhe 39-vjeçarin Skonja po largoheshin me makinë, kushërinjtë Kastriot dhe Armando Lleshaj kanë qëlluar me armë duke plagosur dy prej tyre. Të dy ata janë shpallur në kërkim nga policia.

Por përgjigje me zjarr ka pasur dhe nga pala e dëmtuar, ndërsa 19-vjeçari Andi Diva është kapur në flagrancë me armë nga policia. Arma e përdorur prej autorëve të dyshuar nuk është gjetur nga policia.

Ndaj të arrestuarve rëndojnë akuzat e vrasjes me dashje e mbetur në tentativë dhe armëmbajtje pa leje. Për Gentian Divën dhe Alban Skonjën, gjykata do i komunikojë masën e sigurisë ditën e nesërme në spital.