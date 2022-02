VIDEO/ Seri shpërthimesh në Kiev dhe Jug të Ukrainës, një televizion ndërpret transmetimin: Do të kthehemi kur…

Seri shpërthimesh janë regjistruar në Kiev, ku sirenat e sulmit ajror po dëgjohen kudo në hapësirën e vendit.

BBC shkruan e deri më tani janë shënuar 5 shpërthime të mëdha, pranë kryeqytetit ukrainas.

Televizioni Pryammy, në Ukrainë ka ndërprerë aktivitetin e saj dhe ka lënë mesazhin:

“Do të kthehemi pasi të ketë mbaruar paralajmërimi për sulmin ajror”.

❗️ In #Melitopol, the occupiers shot at the hospital

In the video, a shell hit the oncology department. pic.twitter.com/aSAVZWe2E3

— NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022