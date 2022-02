“Zoti nuk na ka braktisur”/ Lulzim Basha ndërpret fjalimin gjatë takimit me qytetarët e Lushnjes pasi hoxha thërret ezanin

Kryedemokrati Lulzim Basha ka zhvilluar një takim me qytetarët e Lushnjes pasditen e sotme për prezantimin e kandidatit për këtë bashki për zgjedhjet e pjesshme vendore.





Në një moment, kryedemokrati e ndërpreu fjalën e tij pasi hoxha në xhaminë pranë tyre thërriti ezanin.

“Dhe në momente të tilla, edhe Zoti jo vetëm nuk na ka braktisur, nuk na ka harruar, por përkundrazi, siç e thotë një nga suret e preferuara të miat të Kurianit, tek errësira shtrihet anë e mbanë, prapë Zoti jot nuk të ka braktisur, do jetë bujar me durimin tuaj o lushnjarë, me durimin tuaj shqiptarë përsa kohë ne ndjekim rrugën e së drejtës” – tha Basha.