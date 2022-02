Federatat e Polonisë dhe Suedisë anulojnë ndeshjet e futbollit me kombëtaren e Rusisë. Pse po vonon FSHF të bëjë të njëjtën gjë?

Sipas kalendarit të “Nations League”, ndeshja Shqipëri-Rusi do të zhvillohet në 2 qershor.

Pushtimi rus i Ukrainës ka ngjallur revoltën e popujve të lirë anembanë globit. Përveç sanksioneve ekonomike, Rusia e Putinit po e sheh veten të izoluar në çdo aspekt.

UEFA vendosi t’ja heqë zhvillimin e finales së Champions League-s në Shën Petersburg, ndërkohë që gara e Formula 1 nuk do të mbahet edicionin e ardhshëm në Rusi.

Eurosongu vendosi ta përjashtojë nga festivali i këtij viti, ndërkohë që Polonia dhe Suedia kanë refuzuar zyrtarisht të zhvillojnë ndeshjet e kombëtareve të futbollit me Rusinë, të vlefshme për eliminatoret e Botërorit Katar 2022.

Ndeshja Rusi-Poloni është planifikuar të mbahet në datën 24 mars, por ajo nuk do të zhvillohet.

Kreu i Federatës së Futbollit të Polonisë, Cezary Kulesza tha për mediat se ka depozituar një kërkesë zyrtare në FIFA që Rusia të përjashtohet nga aktiviteti.

Ai tha se kombëtarja polake nuk do ta luajë ndeshjen kundër rusëve në asnjë rast, për të protestuar ndaj luftës në Ukrainë.







Kalendari i futbollit ndërkombëtar parashikon që Kombëtarja shqiptare do të luajë ndeshjen e parë të sezonit të ri të “Nations League” pikërisht kundër Rusisë më 2 qershor. A është ky një rast për FSHF që të tregojë solidaritetin e saj duke iu bashkuar federatave të tjera europiane duke e bojkotuar Rusinë?