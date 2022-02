(FOTO) Kërcënimi serb/ Kosova vihet në lëvizje, nis ngritjen e një baze në pikën kufitare të Bërnjakut me Serbinë

Policia e Kosovës ka filluar ngritjen e një baze në afërsi të pikës kufitare me Serbinë në Bërnjak. Lajmi u raportua fillimisht nga media kosovare Kallxo.com.





Këtë aksion Policia e ka nisur në orët e para të së shtunës duke dërguar kontejnerë dhe njësi të betonit masiv për rrethimin e kësaj baze.

Makineritë e rënda janë vendosur pak kilometra poshtë pikës kufitare në Bërnjak, aty ku do të vendoset në bazë për Policinë Kufitare.

REAGON POLICIA

Policia e Kosovës doli me njoftim në lidhje me ngritjen e bazës policore në afërsi të kufirit me Serbinë në Bërnjak, që tha se do të bëhet për të përmirësuar kushtet e punës për zyrtarët policorë të kufirit.