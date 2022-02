Fuqia e ngjyrave “Die Macht Der Farbe”

Ekspozitë e artistëve shqiptarë Artan Shabani dhe Ben Kamili në Haus Kuns Mitte, Berlin 23 janar – 26 mars, 2022





“…Jemi me fat me prezantimin e Ben Kamilit dhe Artan Shabanit, dy piktorë shumë të talentuar, të suksesshëm në shumë ekspozita, të cilët erdhën nga të njëjtat prejardhje kulturore, por të zhvilluar në mënyra të ndryshme…”

Kuratori i ekspozitës Dr. Wilhelm Ziehr

Në skenën e arteve pamore në Shqipëri gjithmonë e më shumë po ndjehet nevoja urgjente e shtimit të strukturave ekspozuese publike dhe private të niveleve dhe kategorive të larmishme ku mendojme se do ishin mjaft efektive për të pikasur krijimtarinë e artistëve të ndryshëm qoftë ata piktorë, grafistë, skulptorë, qeramistë si dhe të artistëve bashkëkohorë që përdorin mediumet e zgjedhura prej tyre. Mungesa e një sistemi ose rrjeti galerish private, hapësirave ekspozuese nga Fondacionet e artit, të studiove të hapura të artistëve apo studiove muze, ka krijuar një vështirësi që po ndjehet nga admiruesit e arteve pamore dhe që kërkon gjetjen e një zgjidhjeje emergjente nga strukturat e ndryshme të fushës së artit dhe kulturës në Shqipëri. Vetë fakti se hapja e disa galerive private në Tiranë pa mbështetjen e duhur dhe të fuqishme shtetërore nga Bashkitë apo Ministria e Kulturës, rezultoi në falimenntimin dhe mbylljen e tyre.Ky fakt tregoi se duhen gjetur forma të ndryshme mbështetjeje gjithë vjetore, për mbijetesën e këtyre strukturave të domosdoshme të artit pamor. Aktualisht edhe krijimi i rezidencave të artistëve në disa pika bregdetare apo malore, është tashmë një nevojë urgjente për vetë fuqizimit të turizmit kulturor&artistik në Shqipëri. Sigurisht që mungesa e kuratorëve dhe menazherëve të artit të formuar profesionalisht, që aktualisht nuk janë të mjaftueshëm është një problem që kërkon zgjidhje.Kjo strukturë e përbërë prej profesionistësh mund të jetë pjesë e Galerisë Kombëtare e Arteve si dhe në Ministrinë e Kulturës do të mundësonte fuqishëm njohjen e artit dhe artistëve shqiptarë në mbarë botën, në mjedise serioze si Galeri dhe Muze të rëndësishëm të qyteteve apo kryeqyteteve Europianë e më gjerë. Artistët pamorë, sidoqoftë, tani kanë mundësitë e komunikimit dhe bashkëpunmit në mënyrë vetjake me muze apo struktura të arteve pamore bashkëkohore, duke realizuar prezantimin e krijimtarisë së tyre me dinjitet. Në vijimësi të kontakteve me Fondacionin “Art Asylum”, me qendër në Haus Kunst Mitte në Berlin dhe me drejtoreshën Dr.Anna Havemann-Sendker, artistët e njohur shqiptarë Artan Shabani dhe Ben Kamili u ftuan të ekspozonin 112 veprat e tyre nën kurimin e historiani të artit Dr. Wilhelm Ziehr.Ekspozita u përurua më 23 shkurt 2022 në prani të artistëve të ndryshëm gjermanë, dashamirës të shumtë të cilët erdhën nga zona të ndryshme të Gjermanisë dhe të ftuarve të tjerë, ndërmjet të cilëve dhe artisti dhe koleksionisti hollandez Fré Ilgen, themeluesi i teatrit të hijeve z. Hans Kemper, koleksionistë të ndryshëm si dhe ishte e pranishme përgjegjësja e Kunsthalle Willingshausen.Duke dashur të japim një informacion të zgjedhur për Fondacionin “Art Asylum”, kujtojmë se themeluesit e tij poetja Elisabeth dhe piktori Manfred Bartling e themeluan atë më 1999, duke u vendosur në ndërtesën Kunst Mitte,ndërtesë e fundit të shek.XIX (1870). E padëmtuar në Luftën e Dytë Botërore, ajo ishte e vetmja mbetje në një peizazh rrënojash dhe shërbeu si vendstrehim nga bombardmet e luftës dytë botërore, si furra buke në bodrumet e saj, por më vonë shërbeu si vendstrehimi për 120 familjet e riatdhesuaria nga Gjermani lindore. Për një periudhë katër vjeçare (2008-2012) ajo shërbeu si struktura pritëse për artistë të ndryshëm të artit bashkëkohor si dhe kishte brenda saj disa studio artistësh. Artistët Olafur Eliasson,Thomas Demand dhe Tacita Dean kishin studiot e tyre këtu. Ndërtesa tashmë është transformuar në një strukturë moderne ekspozuese dhe mikpritëse e artistëve pamorë jo vetëm nga Gjermania por nga e gjithë bota.

Artisti Artan Shabani është i njohur për publikun shqiptar dhe atë Italian si një figurë intelektuale shumëplanëshe. Shabani është artisti që ka ekspozuar veprat e tij brenda dhe jashtë Shqipërisë në mbi 250 ekspozita arti në mbarë botën (Austri, Shqipëri, Izrael, Itali, Francë, Turqi, Finlandë, Monako, Gjermani, Kosovë, Spanjë, Kuwait, Republika Çeke, SHBA, etj); Nga viti 2009-2022 Shabani ka kuruar disa ekspozita të rëndësishme arti jashtë Shqipërisë ku mund të përmendim: ekspozita “Ndërton një ëndërr. “Realizmi socialist në artin shqiptar”, Muzeu Pera, Stamboll, Turqi (2020); Ekspo universale, kurator i pavionit shqiptar ne Dubai; ekspozita “Albania. Fryma e kohës”, Muzeu i Artit Bashkëkohor (MACA), Akri, Kozencë, Itali (2018); ekspozita “Talking About”, Çmimi i 11-të Ndërkombëtar “Mulliqi”, Galeria Kombëtare e Kosovës, Prishtinë, Kosovë (2016); ekspozita “Reflections from Albania”, Muzeu i Artit Modern Kuvajt, Kuvajt (2015); ekspozita “Nëntori shqiptar” – Koleksioni i GKA dhe artistë bashkë-kohës. Parlamenti i Shtetit të North Rhine Westphalia, Dusseldorf – Gjermani (2015); ekspozita “L’eterno dissidente”, Pavioni Shqiptar, Ngjarje Flash Art, Milano, Itali (2009); Bienalja e 4-të e Pragës, Republika Çeke – Kurator i Shqipërisë dhe Kosovës (2013) etj. Gjatë viteve 2013 – 2018, Artan Shabani ishte Drejtor i Galerisë Kombëtare të Arteve,Tiranë dhe Anëtar i Këshillit Kombëtar Shqiptar të Muzeve në Ministrinë e Kulturës (2014 – 2018).

Artisti Artan Shabani u paraqit në ekspozitën “Fuqia e ngjyrave”, në Berlin me 62 punime të ndryshme, nga të cilat 43 punime janë të realizuara në vaj, ndërsa punimet e tjera janë grafika, akuarele dhe tempera. Koleksioni i paraqitur në këtë ekspozitë i përket realizimeve të artistit gjatë viteve 2012-2021 në zonën e bregdetit të Vlorës (Qeparo, Skrofotinë, në kriporet e zonës midis Nartës dhe Mifolit, manastiti i Nartës), punime të realizuara në zonën e Hardhi-Dumre si dhe disa fragmente të polifonisë labe me ciklin “Homo Balcanikus”. Një grup tjetër punimesh përbëheshin nga imazhet e realizura nga Majorka, jugu i Francës me zonën e Antibes dhe Cap ferrat; peisazhet e Barolos, Mondovi, Lange dhe ato te Crans Montanes në alpet e Zvicrës. Një grup punimesh artisti ja ka dedikuar filozofëve gjermanë dhe francezë. Artan Shabani është tashmë i njohur si një artist bashkëkohor, që përveç portreteve e kompozimeve të larmishme dhe interesante me prirje sociale & historike, realizon peizazhe nga natyra shqiptare. Ai i përket një tipi të veçantë piktori që i realizon kryesisht peizazhet e tij direkt në natyrë, ku lidhja e tij direkte me imazhin ka rolin e inspirimit, ndërsa penelatat e tij ekspresive e interpretojnë dhe i japim përparësi absolute ngjyrës potente, duke “braktisur” realitetin deri në një pike kufiri me “inerpretimin” e imazhit që sidoqoftë nuk “braktiset” prej tij. Artisti Shabani eksploron natyrën duke përfituar prej saj emocione të fuqishme, emocion që ndikon në tavalocën e tij, ku dhe marrin përparësi ngjyrat potente si e kuqja e ndezur, bluja, e verdha etj. Ekspresiviteti dhe ngjyrat shpërthyese si tipar i koleksionit të punimeve me ngjyra vaji të paraqitur në ekspozitë, bie në kontrast me delikatesën, freskinë dhe magjinë që të krijojnë akuarelet e artistit.

Në shkrimin e Katalogut të ekspozitës kuratori Dr. Wilhelm Ziehr i befasuar nga veprat e artistit Artan Shabani shprehet:”… Pasi pashë pikturat e para të Artan Shabanit, mbeta i mahnitur nga ngjyrat dhe intensiteti i tyre. Cilësia, imagjinata dhe pasuria e formës më tërhoqën, megjithëse mendova se mund të vërtetoja se ekspresionizmi gjerman (piktorët Brücke dhe Kirchner) duhet të kenë qenë veçanërisht të afërt me të, të paktën ndonjëherë. Kur lexova biografinë e tij të shkurtër, të shkruar nga ai vetë, u zhyta në mendime, por ishte një pasazh në veçanti që më befasoi: “…Puna ime fokusohet kryesisht në çështje historike, politike dhe sociale dhe veçanërisht në metamorfozën e atyre shoqërive që përjetuan trauma e Luftës së Ftohtë në manifestimet vendore dhe ndërkombëtare, të ndërtuara kryesisht si një album i pafund kujtimesh personale të qëndrueshme…”.

Në ciklin e punimeve kushtuar disa prej figurave më të rëndësishme intelektuale në shkrimin kuratorial Dr. Wilhelm Ziehr shprehet: “…Në titujt e pikturave të tij figurojnë emrat e Martin Heidegger (“Sentieri interrotti”, referuar “shtigjeve të tij prej druri”, (50 cm x 60 cm, vaj në panel), Friedrich Hölderlin (“La veduta luminosa di Hölderlin”, (30 cm x 60 cm, vaj), Henri Matisse (“Le jardin de Matisse”, 150 cm x 120 cm, vaj), Arnold Schönberg, “Nata e Shndërruar” (120 cm x 145 cm, vaj ) dhe madje edhe Johann Sebastian Bach në një “homazh”. Kjo është një botë intelektuale që ushqehet me filozofinë, letërsinë, muzikën dhe artin, të cilat punimet e tij duan t’i afrohen dhe gjithashtu t’i arrijnë…”

Artisti tjetër shqiptar në këtë ekpozitë është një emër i njohur në Gjermani, Ben Kamili, i cili jeton dhe krijon prej 30 vitesh në Berlin, Gjermani. Ai është i lindur në Orashën e Poshtme, Maqedonia e Veriut (1969). Pasi u transferua në kryeqytetin gjerman, Berlin, në moshën 22 vjeçare, ai studioi nga viti 1998 deri në vitin 2004 në Universitetin e Arteve të Berlinit me profesor Klaus Fussmann. Artisti Kamili në rrugëtimin e tij artistik ka realizuar rreth 120 ekspozita vetjake dhe në grup si në Gjermani (Berlin, Potsdam, Wurzburg), por edhe në Korenë e Jugut (Seul), Turqi (Stamboll), Kosovë (Prishtinë); Shqipëri (Tiranë), Maqedoninë e Veriut (Tetovë) Danimarkë, Suedi, etj. Në ekspozitë Kamili paraqiti punime nga cikli “Les Fleurs du Mal”, nga peizazhet ”Garden of Charlottenburg Palace” Berlinit/Brandenburgut, Ujëdhesat e gjermanisë veriore, die punime nga vitet e para ne Gjermani. Artisti Kamili kryesisht në të 40 punimet në teknikën e vajit preferon ti ketë në përmasa të mëdha, ndërsa punimet e tjera jane në tempera dhe pastel. Në koleksionin e tij mund të veçojmë ciklet:”Les Fleurs du Mal” (10 vepra me përmasa 200 x100 cm) që titullin e merr nga vjershat e shkrimtarit dhe poetit françez Charles Baudelaire; ciklin:”Garden of Charlottenburg Palace”, 2015 (40 x120cm); “Flower cross / Love is religion” 2018 (140 x 80cm) dhe cilki Norddeutsche Insellandschaften/Ujëdhesat e Gjermanisë veriore. Koleksioni i paraqitur në ekspozitë përmban peizazhe, natyra të qeta, ciklin e reve mbi det si dhe disa tablo abstrakte. Në këtë larmi punimesh artisti Ben Kamili shpalos fuqinë e tij si një kolorist i fuqishëm ekspresiv, por në punimet e tij ndjehet shpirti artistik kërkues dhe eksperimentues. Në ciklin e “reve mbi mbi det artisti “të fton” të depërtosh në thellësinë e ç’do tabloje duke “ndjerë mbi supe” retë e mëdha të përflakura që Kamili i pikturon me lirshmëri të admirueshme e me ngjyra të fuqishme.Në ciklin e tablove abstrakte ndjehet mjaft I fuqishëm virtuoziteti dhe ekspresioni i fuqishëm koloristik, ku me mjaft mjeshtri artisti krijon emocione me “goditjet” e penelatave ritmike me sens grafik. Dr. Wilhelm Ziehr duke analizuar krijimtarinë e artistit Kamili shprehet:”…Përzgjedhja e Ben Kamilit nga vepra e tij e gjerë, e dokumentuar në bollëk në disa katalogë (“Shkëlqimi i ngjyrave”, “Elba”, “Peizazhet e ishujve të Gjermanisë së Veriut”, “Kopshtet mbretërore”, “Die chwalm”), ilustron një arritje të veçantë. të pikturës bashkëkohore. Janë vepra që duken poetike, në të cilat nuk janë motivet e paraqitura që krijojnë imazhin e përhershëm, por ngjyrat në pamjen e tyre. Të korrespondosh me vetveten do të ishte parimi udhëzues i artistit, dhe një artist gjithashtu përpiqet t’i japë drejtësi…”.

Veprat e Piktorit Ben Kamili bëjnë pjesë në koleksione të rëndësishme në Gjermani, SHBA, Austri, Korea e Jugut, Danimarkë etj. Ekspozita “FUQIA E NGJYRAVE” (“DIE MACHT DER FARBE”) pas Berlinit në pranverë do të udhëtojë në kryeqytetin Austriak, Vjenë, në një nga galeritë pranë qendrës së qytetit.

Ylli Drishti Studjues & Kurator Arti

Tiranë, 24.02.2022