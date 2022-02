“Ky është sanksioni ynë”/ Shikoni si derdhet vodka ruse kudo në SHBA dhe Kanada (VIDEO)

Dyqanet e pijeve alkoolike në SHBA dhe Kanada kanë filluar të hedhin stoqet e tyre të vodkës ruse në shenjë proteste ndaj pushtimit të Ukrainës nga presidenti Vladimir Putin.





Në Kanada, Ministri i Financave Peter Bethlenfalvy udhëzoi bordin e kontrollit të pijeve alkoolike që dyqanet të heqin vodkën ruse dhe produkte të tjera alkoolike, sipas Canadian Press.

“Ontario bashkohet me aleatët e Kanadasë në dënimin e aktit të agresionit të qeverisë ruse kundër popullit ukrainas dhe ne mbështesim fuqimisht përpjekjet e qeverisë federale për të sanksionuar qeverinë ruse” tha Bethlenfalvy. “Ne do të vazhdojmë të jemi aty për popullin ukrainas gjatë kësaj kohe jashtëzakonisht të vështirë.”

“Duke qëndruar me Ukrainën”

“Ontario dhe LCBO nuk mund të thonë se po qëndron me të vërtetë me Ukrainën, ndërkohë që vazhdon të jetë klient i Putinit”, tha Steven Del Duca, kreu i Partisë Liberale të Ontarios.

Diku tjetër në Kanada, dyqanet në Manitoba, New Brunswick, British Columbia dhe Newfoundland po ndërmerrnin gjithashtu veprime të ngjashme.

Nova Scotia Liquor Corporation hoqi produktet ruse nga raftet dhe uebsajti i saj për shkak të “ngjarjeve të tmerrshme që po ndodhin”.

British Columbia po ndalonte importet e alkoolit rus, tha zëvendëskryeministri Mike Farnworth.

“Provinca jonë qëndron me ata që e kuptojnë se paqja e Evropës pas dy luftërave botërore varet nga respektimi i ligjit ndërkombëtar” i tha ai Canadian Press.

“E gjithë bota e di”

Në SHBA, Jacob Liquor Exchange në Wichita, Kansas, vendosi të hiqte më shumë se 100 shishe me vodka ruse nga raftet dhe derdhi një pjesë të saj në tokë.

“Unë mendoj se e gjithë bota e di deri tani se Rusia është në luftë me Ukrainën pa asnjë arsye të dukshme,” tha Jamie Stratton, drejtor i verës dhe partner i dyqanit, për KSNW-TV në Wichita. “Unë mendoj se ky është sanksioni ynë … dhe kjo mund të jetë e vogël, por çdo gjë e vogël bën një ndryshim.”

Në Oregon, pronari i një lokali në Bend filmoi veten duke derdhur të gjithë vodkën e tij ruse, sipas FOX 12 të Portland.

“Rusia po vepron sikur është viti 1939 dhe po shkon në Evropë me një forcë të plotë që ka në Ukrainë” i tha stacionit Bill McCormick, pronar i Pine Tavern. “Jam shumë i shqetësuar për metastazat e tij në vende të tjera.”

Ai tha se do të humbiste disa qindra dollarë për vodkën e derdhur – por tha se protesta ia vlente.

Bob Quay, pronar i Barit të Bob në Grand Rapids, Michigan, tha për MLive.com se ai tërhoqi disa shishe nga rafti i tij si “protestë kundër agresionit”.

“Sapo e mora vendimin në vend”, tha ai për MLive.com. “Është diçka e vogël që ne mund të bëjmë.”