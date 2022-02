Le t’i tregojmë Putinit se demokracia funksionon!

Civilë po vriten pikërisht tani, sepse Putin beson se bota është shumë e ndarë për t’i kërkuar llogari.Tragjedia në Ukraine: deri tani 25 të vdekur nga civilët dhe 102 të plagosur nga bombardimet dhe predhat. Qindra mijëra njerëz që po shpërngulen dhe në pak ditë do të bëhen miliona refugjatë. Sipas agjencive të Kombeve të Bashkuara, invazioni rus mund të detyrojë deri në 5 milionë njerëz të braktisin vendin. Të paktën 100 mijë qytetarë janë zhvendosur, pasi u larguan nga shtëpitë e tyre, që kur Rusia nisi sulmin e saj të enjten. Disa mijëra kanë kaluar tashmë në vendet fqinje, duke përfshirë Moldavinë, Rumaninë dhe Poloninë. UNICEF mendon se një deri në tre milionë ukrainas do të zhvendosen në Poloni, ndërsa në të gjitha vendet përreth Ukrainës do të bëhen 5 milion refugjatë. Demokracia ndodhet në tërheqje. Ditët e ardhshme mund të sjellin 50 mijë viktima. Kjo është kostoja vdekjeprurëse e invazionit putinian në Ukrainë. Përpjekjet për të parandaluar luftën kanë dështuar, por përpjekjet për t’i dhënë fund asaj duhet të kenë sukses. Perëndimi mund dhe duhet ta ndalë Putini të heqë Ukrainën nga harta e shteteve! Kjo është e mundur, nëse e kuptojmë pse ai po e kryen pushtimin. Putini ka qenë një autokrat-diktator për më shumë se 20 vjet. Gjatë kësaj kohe, Rusia është përballur me shumë probleme – një ekonomi në stanjacion, si dhe pabarazia më ekstreme e pasurisë nga çdo vend tjetër i madh. Me një dëshpërim ngjitës për të ardhmen e pasigurtë, që infekton miliona qytetarë të zakonshëm. Këto probleme janë përkeqësuar dhe rënduar nga COVID-19 gjatë dy viteve të fundit. Si rezultat, mbështetja e Putinit në popull nuk ka qenë kurrë ndonjëherë kaq e ulët. Në vitet e para të presidencës së tij, Putin ishte në gjendje t’ia fajësonte këto lloj çështjesh paraardhësve të tij ose faktorëve të tjerë, por tani gjithçka bie mbi të. Në një situatë si kjo, libri standard i diktatorëve thotë se duhet të shpërqëndrojnë popullin e tyre, duke nxitur nacionalizmin dhe duke filluar një luftë. Kjo është arsyeja pse Putini hyri në Ukrainë. Përveçse i bën rusët të mblidhen rreth liderit të tyre, planet e tij për Ukrainën plotësojnë disa ndjenja nostalgjike të rindërtimit të lavdisë së perandorisë sovjetike. Por, pavarësisht paraqitjes, Putini është një njeri tërësisht racional. Ai shikon gjithçka përmes lenteve të rrezikut dhe shpërblimit. Shpërblimet e aventurizmit të tij ushtarak në Ukrainë përfshijnë vlerësime më të larta të miratimit në popull dhe një mundësi më e ulët për t’u rrëzuar nga një rival. Por, a mund të ndalohet Putini në këtë plan të tij? Për këtë, sipas shahistit të njohur rus Gari Kasparov, duhet mbështetur Ukraina ushtarakisht menjëherë, me çdo gjë, përveçse me ushtarë në terren. Armë, informacione, kibernetikë. Falimentoni makinerinë ushtarake të Putinit. Ngrini dhe sekuestroni financat ruse dhe ato të Putinit dhe bandës së tij. Bllokoni shërbimin bankar “Swift”, edhe pse do të jetë kosto shumë e madhe për vetë ju vendet Perëndimore. Dëbojeni Rusinë e Putinit nga të gjitha institucionet ndërkombëtare, PACE, Interpol, etj. Tërhiqni të gjithë ambasadorët nga Rusia. Nuk ka kuptim të flitet. Mesazhi i ri i unifikuar duhet të jetë: “ndaluni, ose do të izoloheni tërësisht”. Ndalni të gjithë elementët e makinerisë së propagandës së Putinit. Fikini, shuajini, dërgojini në shtëpi. Mos e lejoni autokratin e shndërruar në diktator të përhapë gënjeshtra dhe urrejtje. Ekspozojini dhe veproni kundër lakejve të Putinit në botën e lirë. Pyesni pronarët dhe reklamuesit e rrjeteve që bëjnë propagandë për Putinin, përse e lejojnë të ndodhë kjo. Zëvendësoni naftën dhe gazin rus. Bëjini trysni OPEC, rrisni prodhimin. Nuk e shpëtoni dot planetin, nëse nuk shpëtoni njerëzit që jetojnë mbi të. Pranoni se do të ketë kosto dhe sakrifica. Çmimi është i lartë, por në lojë është vetë fati i demokracisë funksionale. Ajo duhet jo vetëm të mbijetojë, por edhe t’i tregojë botës mbarë se kur autokratët shndërrohen në fashistë, ata nuk e kanë të gjatë në pushtet. Është koha që vetë populli rus të nisë të realizojë se Putini nuk është shëmbëlltyra e patriotizmit rus, por e kundërta, e rrënimit të kombit të madh rus, nga mania për pushtet të përjetshëm.