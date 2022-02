Minutë pas minute/ Nga luftimet në rrugë tek deklaratat diplomatike, çfarë po ndodh në Ukrainë

11:07

Eksperti rus: Popullariteti i Putinit mund të bjerë ndjeshëm

Ne e dimë se ka pasur demonstrata të shumta kundër luftës në Rusi dhe një mori personalitetesh dhe influencuesish rusë kanë treguar kundërshtimin e tyre ndaj luftës në llogaritë e tyre në mediat sociale.

Ai tha se shumë nga kolegët e tij në ministrinë e jashtme ishin gjithashtu “shumë të befasuar, të tronditur dhe madje të shkatërruar” kur panë se çfarë po ndodhte.

Vendimi për të pushtuar është marrë në Kremlin, beson ai.

Plani fillestar i Putinit ishte të përfundonte operacionin brenda dy javësh, shton ai.

11:01

Polonia i bën “bllok” Rusisë

Polonia nuk do të luajë play-off-in e Kupës së Botës 2022 me Rusinë në Moskë më 24 mars për shkak të pushtimit rus të Ukrainës, ka thënë presidenti i federatës polake të futbollit.

Ai shtoi se Polonia po fliste me federatat e futbollit çek dhe suedez për t’i paraqitur një qëndrim të përbashkët organit qeverisës botëror FIFA.

10:55

Rezistenca e Kievit përballë sulmeve ruse

Shpërthime dhe të shtëna armësh dëgjoheshin sot në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, ndërsa forcat ruse dhe ukrainase, luftonin për kontrollin e qytetit. Zyrtarët ukrainas po u bëjnë thirrje qytetarëve të vendit të ndihmojnë mbrojtjen e Kievit kundër forcave ruse. Një bazë ushtarake në kryeqytet u sulmua, por ushtria e Ukrainës tha se sulmi u zmbraps.

9:42

Objektivat e Ditës së Parë të Rusisë ‘ende në duart e Ukrainës’

Ministri i Forcave të Armatosura të Mbretërisë së Bashkuar James Heappey sapo ka folur për programin Today të BBC-së , duke u shprehur se të gjitha objektivat që Rusia kishte që të fitonte kontrollin që në ditën e parë të sulmit ndaj Ukrainës mbeten akoma të zbehta.

9:12

(FOTO) Pamje shkatërruese të ndërtesës në Kiev pas goditjes nga raketa

Pamjet e mëposhtme tregojnë me detaje shkatërrimin e ndërtesës shumëkatëshe e cila mori goditjen nga raketa ruse në mëngjes. Nga pamjet mund të shikoni “një vrimë” në mes të ndërtesës që është pjesa ku ka prekur raketa. Të paktën pesë kate banimi janë shkatërruar plotësisht. Autoritetet akoma nuk bëjnë me dije numrine saktë të viktimave, ndërsa tregojnë se po evakuojnë sa më shpejt të jetë e mundur pjesën tjetër te mbetur.

8:54

Përfshirja e autostradës së Kievit në flakë gjatë natës (VIDEO)

Një pjesë e autostradës Prospekt Peremohy afër qendrës së Kievit u shndërrua në një zonë lufte mbrëmë, me një video që tregon zjarret duke u ndezur përgjatë rrugës kryesore që kalon lindje-perëndim nga qendra e qytetit.



Sipas raporteve të mediave, pamjet u regjistruan pranë stacionit të metrosë Beresteiska të kryeqytetit, vetëm 4 km nga ndërtesa ku ndodhet Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës.

8:41

Kontrolli i Kievit ‘vendimtar’ për suksesin rus

Marrja e kontrollit të kryeqytetit është vendimtare për Moskën dhe për suksesin e pushtimit rus.

Por për ta arritur këtë do të zhvillohen luftime kokë më kokë. Lufta urbane si kjo do të thotë humbje të rënda për të dyja palët.

Autostrada për në Kiev tani është jashtëzakonisht e qetë, me shumë pak automjete që lëvizin në të dy drejtimet.



Gjatë rrugës mund të shikohen qartë dëshmi të luftës.

Sapo kemi kaluar rrënojat e një kolone me katër automjete ushtarake ukrainase – njëra prej tyre ishte një sistem raketor i mbrojtjes ajrore. Ata u goditën dje nga një sulm raketor rus. Tymi po ngrihej ende.

Deri më tani, rreth orës 09:00 të ditës së tretë të pushtimit, qyteti mbetet fort në duart e Ukrainës.

Zyrtarët ukrainas thonë se situata është “nën kontroll” në qytet dhe në periferi.

8:32

Franca dërgon armë në Ukrainë

Armët dhe pajisjet janë rrugës nga Franca në Ukrainë, ndërsa Perëndimi i jep ndihmë Ukrainës në betejën e tyre me trupat ruse që avancojnë.

Në një postim sot të presidentit Zelensky në Twitter thuhet se ai kishte folur me homologun e tij Macron herët në mëngjes.

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022