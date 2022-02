Minutë pas minute/ Nga luftimet në rrugë tek deklaratat diplomatike, çfarë po ndodh në Ukrainë

9:42

Objektivat e Ditës së Parë të Rusisë ‘ende në duart e Ukrainës’

Ministri i Forcave të Armatosura të Mbretërisë së Bashkuar James Heappey sapo ka folur për programin Today të BBC-së , duke u shprehur se të gjitha objektivat që Rusia kishte që të fitonte kontrollin që në ditën e parë të sulmit ndaj Ukrainës mbeten akoma të zbehta.

8:00

Shkatërrimi i ndërtesës shumekatëshe në Kiev

Ndërsa Ukraina zgjohet, një imazh ka qarkulluar në mediat sociale që se tregon një ndërtesë apartamentesh pjesërisht të shkatërruar në Kiev.

Ka njoftime të pakonfirmuara se ndërtesa e cila ndodhet pranë aeroportit Zhuliany të kryeqytetit, është goditur nga një raketë.

Reuters raporton gjithashtu një sulm me raketa që synon zonën pranë aeroportit të Kievit, sipas një dëshmitari vendas.

8:09

Kievi goditet nga dy raketa

Reuters raporton se zona në jugperëndim të Kievit është goditur mëngjesin e sotëm nga dy raketa. Është e paqartë tani se cilat ishin objektivat.

Sipas Kievit zyrtar , një nga raketat goditi një ndërtesë banimi, ndërsa raketa tjetër ra në zonën afër aeroportit Zhuliany të kryeqytetit.

8:23

Forcat ruse “zaptojnë” qytetin e parë të rëndësishëm

Ministria ruse e mbrojtjes ka konfirmuar se ata kanë pushtuar qytetin Melitopol . Melitopol është një qytet i rëndësishëm i Ukrainës me madhësi mesatare që ndodhet pranë portit kryesor ukrainas të Mariupolit, në rajonin jugor të Ukrainës, Zaporizhzhya. Rreth 150,000 ukrainas jetojnë në Melitopol.

8:32

Franca dërgon armë në Ukrainë

Armët dhe pajisjet janë rrugës nga Franca në Ukrainë, ndërsa Perëndimi i jep ndihmë Ukrainës në betejën e tyre me trupat ruse që avancojnë.

Në një postim sot të presidentit Zelensky në Tëitter thuhet se ai kishte folur me homologun e tij Macron herët në mëngjes.

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022