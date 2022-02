Njeriu pas ushtrisë së Putinit që mundësoi rrugën e hapur të sulmit rus në Ukrainë

Më 25 shkurt, mezi 24 orë pasi presidenti rus Vladimir Putin urdhëroi një pushtim të plotë të Ukrainës, forcat ruse arritën në Kiev. Edhe duke marrë parasysh fuqinë e zjarrit jashtëzakonisht superiore të Rusisë, shpejtësia e përparimit ushtarak ka qenë befasuese. Por ka nënvizuar edhe diçka tjetër: shkallën në të cilën e gjithë fushata e presionit të Kremlinit ndaj Ukrainës është drejtuar nga ushtria ruse. Ndryshe nga shumë përpjekjet e mëparshme të Moskës për të arritur qëllimet politike në Perëndim – ose për të ndëshkuar një armik të perceptuar – ofensiva e Ukrainës nuk është drejtuar nga Shërbimi Federal i Sigurisë (FSB), agjencia ruse e sigurisë, e cila shpesh ka tërhequr pjesa më e madhe e vëmendjes perëndimore. Në vend të kësaj, ajo është formuar që në fillim nga projeksioni i fuqisë ushtarake të modës së vjetër: së pari duke grumbulluar një forcë dërrmuese në kufi dhe më pas duke i dhënë ushtrisë një rol kaq vendimtar.





Putini po konsolidon një ndryshim dramatik që ka ndodhur në hierarkinë e sigurisë së Kremlinit gjatë dekadës së fundit. Ndërsa në vitet e mëparshme, ushtria nuk ishte e përfshirë në politikëbërjen ruse dhe mbahej në varësi të shërbimeve të sigurisë, nga radhët e të cilave vinte vetë Putini, në vitet e fundit, ushtria ka marrë një rëndësi të re, jo vetëm në ndërveprimet e Rusisë me vendet fqinje, por edhe në mënyrën se si formohen politikat. Në të njëjtën kohë, ushtria ka fituar mbështetje të re publike në vend. I konsideruar më parë nga shumë rusë si i keqadministruar, i pafinancuar dhe i prapambetur, ai tani është i pajisur me një gjeneratë të re teknologjie dhe i mbështetur nga një kompleks ushtarak-industrial që ka shtrirje në rritje në shoqërinë ruse. Dhe me ndikimin e saj të ri politik, në krye të këtij transformimi është një nga anëtarët më ambicioz të rrethit të brendshëm të Putinit, Sergey Shoygu.

Edhe pse ai ka marrë relativisht pak vëmendje në Perëndim, Shoygu është një i brendshëm për një kohë të gjatë i Kremlinit, i cili u bë ministër i mbrojtjes në vitin 2012. Për më tepër, ndryshe nga FSB, e cila ka pësuar një sërë pengesash dhe sikleti vitet e fundit, ushtria e Shoygu ka gëzuar suksesin thuajse të pandërprerë që nga kapja e Krimesë në 2014 dhe ndërhyrja në Siri një vit më vonë. Kushdo që kërkon të kuptojë pse Putini ishte i gatshëm të lëshonte trupat, tanket dhe avionët rusë në një pushtim jashtëzakonisht të rrezikshëm të Ukrainës, duhet të shikojë së pari transformimin e ushtrisë ruse nën shefin e tij të fuqishëm të mbrojtjes.

ARMËT PA FUQI

Për gati dy shekuj, ushtria ruse, megjithë rëndësinë e saj në shoqërinë ruse, rrallë ishte e përfshirë në vendimmarrjen politike. Nën sundimin sovjetik, rrugët në disa rrethe të Moskës dhe në qytete të tjera të mëdha dominoheshin nga burra me uniforma jeshile. Shërbimi ushtarak në Rusi tradicionalisht jepte një shkallë prestigji shoqëror. Në dekadat e mëvonshme të epokës sovjetike, Kremlini promovoi një mitologji rreth forcave të armatosura të formuara rreth disfatës heroike të Rusisë ndaj Rajhut të Tretë në Luftën e Dytë Botërore. Megjithatë, gjatë pjesës më të madhe të shekujve të nëntëmbëdhjetë dhe të njëzetë, ushtria nuk gëzoi kurrë shumë zë në qeverisje. Herën e fundit që ushtria ruse luajti një rol të pavarur në politikë ishte ndoshta në 1825, gjatë revoltës së dështuar të Decembristit kundër carit, në të cilën disa regjimente elitare u përpoqën të fillonin një revolucion.

Kur erdhi për herë të parë në pushtet, Putin, një ish-oficer i KGB-së, i qëndroi besnik traditës sovjetike dhe promovoi shërbimet e sigurisë mbi ushtrinë. Lufta e tij e parë, ajo që filloi në Çeçeni në 1999, u drejtua nga FSB, pasardhësi i KGB-së. Lufta u prezantua si një operacion kundër terrorizmit dhe ushtria ishte në varësi të shërbimit të sigurisë. Ndërkohë, Putin vazhdoi të mbështetej tek FSB për mbajtjen nën kontroll të elitave të tij dhe shtypjen e disidencës, si në vend ashtu edhe jashtë saj.

Në të kaluarën, Putini privilegjonte shërbimet e sigurisë mbi ushtrinë.

Në të kundërt, ushtria gëzonte pak prestigj. Gjatë atyre viteve të para të sundimit të Putinit, rusët i mbanin mend shumë mirë dështimet në Afganistan, si dhe dy luftëra të çrregullta dhe të përgjakshme në Çeçeni që ushtria luftoi me pajisje ushtarake të vjetruara të epokës sovjetike. Brezi i ri bëri të gjitha përpjekjet për të shmangur rekrutimin. Si rezultat, shumë analistë perëndimorë nuk shpenzuan shumë kohë për të shqyrtuar ushtrinë ruse: për të kuptuar Putinin, supozohej se duhej të kuptohej puna e brendshme e shërbimeve të sigurisë. Megjithatë, në vitin 2012, Shoygu u emërua ministër i mbrojtjes dhe fati i ushtrisë filloi të ndryshojë në heshtje.

Një anëtar veteran i elitës politike të Rusisë, Shoygu ka pasur një karrierë mjaft të qëndrueshme në mesin e niveleve më të larta në Moskë. Duke mbërritur në kryeqytet nga Tuva, rajoni në kufi me Mongolinë, pikërisht në kohën e shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, ai u ngrit me shpejtësi në dukje në fillim të viteve 1990 si një zgjidhës i gjithanshëm i problemeve, duke u bërë ministër i situatave emergjente. pozicion në nivel kabineti që ai vetë e shpiku.

Në vitet 1990 dhe dekadën në vijim, ai kultivoi një imazh si një zyrtar i guximshëm dhe energjik, i cili vizitonte shpesh vendet e fatkeqësive natyrore dhe bombardimeve terroriste me një ekip elitar profesional të shpëtimit; ai madje drejtoi vetë disa operacione shpëtimi. Në atë kohë, ishte shumë e pazakontë që një anëtar i elitës post-sovjetike të vishte një uniformë fushore dhe të fliste me viktimat e një përmbytjeje në Siberi ose një bombardimi në Moskë, siç bëri Shoygu. Ekipi i tij i reagimit të shpejtë – i udhëhequr nga një njësi ajrore e shpëtuesve profesionistë, të cilët ishin gjithmonë të gatshëm të hidheshin në një avion dhe të shkonin në çdo vend të botës ku mund të nevojiteshin – i solli atij popullaritet si në udhëheqjen ruse ashtu edhe në mesin e rusëve të zakonshëm.

KËNAQJA E PUBLIKUT, PAGESA E OLIGARKËVE

Për Putinin, rekordi i suksesshëm dhe profili i madh publik i Shoygut e bënë atë një aleat të natyrshëm dhe ai shpejt e gjeti atë të dobishëm për Kremlinin përtej misioneve të tij emergjente. Në vitin 1999, Putin zgjodhi Shoygu si një nga liderët e partisë së tij, Rusia e Bashkuar, duke i dhënë atij mundësinë për të bërë një turne në vend dhe për të ndërtuar një bazë politike. Megjithatë, më befasues ishte vendimi i Putinit në vitin 2012 për ta bërë Shoygun ministër të mbrojtjes. Një inxhinier me përgatitje, Shoygu nuk kishte shërbyer kurrë në ushtri dhe ai nuk kishte një reputacion në hierarkinë ushtarake. As stili i tij i hapur i udhëheqjes nuk e bëri atë të dashur për gardën e vjetër.

Konsideroni qasjen e Shoygu ndaj uniformave. Sipas burimeve në ushtri, pak pasi u bë ministër i mbrojtjes, Shoygu po ecte nëpër korridoret e shtabit të shtabit të përgjithshëm në Moskë në Arbat, kur vuri re një kolonel me një kostum gri. Sipas traditës së vjetër, oficerët e shtabit të përgjithshëm mbanin kostume, jo uniforma ushtarake, por kjo praktikë e acaroi Shoygun, i cili mendonte se oficerët duhet të vishen për betejë, jo për zyrë. Ai u përball me kolonelin dhe i tha të paraqitej në detyrë javën tjetër në një regjiment në Siberi. Vetëm lidhjet e mira e shpëtuan kolonelin, por të gjithë e kuptuan çështjen: Shoygu ishte serioz për uniformat dhe kostumet duhej të iknin. As nuk u ndal me kaq. Në vitin 2017, Shoygu ndryshoi uniformën e fustanit të ushtrisë për ta bërë atë të ngjante me uniformën sovjetike të vitit 1945 – e njohur në ushtri si uniforma e fituesit. Dizajni i ri u bë uniforma e tij e zgjedhur kur ai inspektoi paradat ushtarake në Sheshin e Kuq; gjithashtu, jo rastësisht, e bëri atë të dukej si Georgy Zhukov, marshalli i famshëm i Stalinit gjatë Luftës së Dytë Botërore. (Në një tjetër ndryshim të mundshëm të historisë, Zhukov mbahet mend jo vetëm si komandanti më i suksesshëm dhe më i pamëshirshëm i Bashkimit Sovjetik, por edhe si njeriu që ndihmoi të hiqej qafe Lavrenty Beria, shefi shumë i frikësuar i policisë sekrete të Stalinit, pas vdekjes së Stalinit).

Megjithatë, shumë më e rëndësishme është qasja e Shoygu ndaj strategjisë ushtarake dhe gatishmërisë për betejë. Ai ka përqafuar inovacionin e teknologjisë së lartë, duke formuar një komandë kibernetike dhe duke bashkuar forcat ajrore dhe ato hapësinore në Forcat e reja të Hapësirës Ajrore Ruse. Ai ka rritur pagat edhe për trupën e oficerëve. Në të njëjtën kohë, ai e ka bërë pothuajse të pamundur për të rinjtë rusë shmangien e shërbimit ushtarak. Megjithatë, mbi të gjitha ishin dy suksese të hershme ushtarake, të cilat vulosën reputacionin e Shoygut në Kremlin dhe ndihmuan t’i jepej ushtrisë status të ri brenda qeverisë.

Shoygu tregoi se ushtria mund të kishte sukses aty ku kishte dështuar FSB.

Suksesi i parë ushtarak i Shoygu, veçanërisht, erdhi në Ukrainë. Në vitin 2014, kur shpërtheu revolucioni Euromaidan në Kiev kundër Viktor Yanukovych, presidenti i Ukrainës i mbështetur nga Rusia, instrumenti i parë i zgjedhur i Putinit ishin shërbimet e sigurisë. Sipas praktikës së zakonshme, Putini dërgoi FSB-në në Kiev, ku supozohej të ndihmonte forcat lokale për të shuar kryengritjen. Por FSB-ja dështoi të ndalonte protestuesit ose të parandalonte Yanukovych që të ikte nga kryeqyteti. Si rezultat, Putini iu drejtua ushtrisë dhe nën komandën e Shoygu, Krimea u aneksua shpejt dhe me efikasitet. Shoygu kishte treguar se ushtria mund të kishte sukses aty ku FSB kishte dështuar.

Menjëherë pas kësaj, Shoygu pati një mundësi tjetër për të treguar forcën e ushtrisë – këtë herë, në një konflikt shumë më larg. Në fazën fillestare të luftës civile siriane, aleati i Rusisë, diktatori sirian Bashar al-Assad , dukej se po humbiste me shpejtësi terren dhe diplomatët e Putinit nuk po bënin shumë përparim në shpëtimin e regjimit. Edhe një herë, ushtria erdhi në ndihmë, duke kryer një ndërhyrje ushtarake vendimtare në shtator 2015. Me një kosto relativisht të ulët për vetë trupat ruse, ushtria e ktheu shpejt rrjedhën e luftës, duke e kthyer Assadin në rrugën e duhur për të mbijetuar dhe në fund të triumfit. Thuajse dukej sikur njësia e vjetër e shpëtimit ajrore e reagimit të shpejtë të Shoygu-t kishte hyrë me shpejtësi – megjithëse tani, ajo po rregullonte problemet politike të Putinit në vend që të ndihmonte njerëzit në terren.

Aq i suksesshëm dhe popullor ishte ndërhyrja siriane, saqë në vitin 2019, ushtria ruse organizoi një ekspozitë të madhe udhëtuese të tankeve, armëve dhe pajisjeve të tjera ushtarake të sekuestruara nga Siria. Ai u transportua me tren në 60 ndalesa të ndryshme në të gjithë vendin nga Moska në Vladivostok, duke përfshirë Krimenë; në shumë ndalesa, ajo u prit nga turma ngazëllyese. Në vazhdën e sukseseve në Krime dhe Siri, mbështetja popullore për ushtrinë u rrit.

Ndërkohë, Shoygu filloi të gëzonte një buxhet më të madh ushtarak dhe një profil në rritje në Kremlin. Në fakt, sukseset në Krime dhe Siri patën një tjetër pasojë të rëndësishme: ajo i afroi oligarkët me ushtrinë dhe ndihmoi në fillimin e një kompleksi të ri ushtarako-industrial rus. Në mënyrë paradoksale, ky efekt u nxit nga sanksionet perëndimore të vendosura ndaj elitës ruse pas aneksimit të Krimesë. Për shkak të këtyre ndëshkimeve, shumë oligarkë po humbnin para dhe kontrata në Perëndim; për të kompensuar,Shteti rus nxitoi t’i ndihmonte duke i siguruar kompanive të tyre kontrata të mëdha ushtarake. Për shembull, përpara se të vendoseshin sanksionet, Siemens, kompania gjermane, siguronte motorë për marinën ruse; sot, Kompania e Minierave dhe Metalurgjisë Ural, një firmë ruse, e mban atë kontratë. E mbështetur nga ky kombinim i rritjes së mbështetjes popullore dhe lidhjeve të fuqishme mes elitës ruse, ushtria ishte shfaqur në vitin 2017 si një nga institucionet më të fuqishme në Rusi.

ME KOKË PËR NË KIEV

Gjatë vitit të kaluar, ndërsa Putin filloi të planifikonte fushatën e tij në Ukrainë , ishte e qartë se ai nuk do të kërkonte më nga FSB për udhëheqje. Në vend të kësaj, Shoygu dhe ushtria e sapo rinovuar do të udhëheqin rrugën. Veçanërisht, kur Këshilli i Sigurimit Rus u mblodh në prag të pushtimit, ushtria dukej shumë më afër Putinit sesa zyrtarët e tij të inteligjencës. Pasi Putin shpalli vendimin e tij për të njohur republikat e vetëshpallura të Donetsk dhe Luhansk, shefi i inteligjencës së jashtme u përpoq për fjalë dhe drejtori i FSB-së dhe ministri i jashtëm vepruan sikur të ishin automatikë që ndiqnin komandat. Në të kundërt, Shoygu, pasi kishte shpenzuar pjesën më të madhe të dekadës së kaluar duke ndërtuar ushtrinë në një forcë të fuqishme politike, dukej i sigurt dhe i gatshëm për ta udhëhequr Rusinë me kokë në betejë.

Në javët para pushtimit të Rusisë, shumë analistë dyshuan se Putini do të niste në të vërtetë një luftë kaq të gjerë të zgjedhjes. Por militarizimi i shoqërisë ruse dhe ribërja e ushtrisë nën Shoygu i dha Putinit një tundim dërrmues, një tundim që nuk mund të ngadalësohej nga dyshimet e inteligjencës apo konsideratat diplomatike. Dhe tani që sulmi është duke u zhvilluar me dhunë, implikimet e plota të strategjisë së re ushtarake të Kremlinit po bëhen të qarta. Jo vetëm që fushata po formësohet nga një ushtri që ka përqafuar hapur luftën – sa më e madhe, aq më mirë. Ajo po drejtohet gjithashtu nga Shoygu, një njeri që deri tani ka përjetuar vetëm suksese dhe të cilit i mungon trajnimi i duhur ushtarak për të kuptuar se një fitore në fushëbetejë, sado mbresëlënëse, ndonjëherë mund të çojë në një disfatë politike edhe më të madhe./ Foregin Affaris, përktheu dhe përshtati Gazeta Shqiptare