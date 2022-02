PD rikthen vëmëndjen te Emirjana Sako e Durrësit: Dha 10 milion euro për inceneratorët!

Partia Demokratike iu rikthye edhe një herë dëshmive në Komisionin Hetimor për inceneratorët, duke veçuar atë të Emirjana Sakos, kryetare e bashkisë, njëkohësisht kandidate për zgjedhjet e 6 Marsit. Denoncimi shoqërohet me një video që tregon Sakon teksa largohet nga komisioni. PD kujton edhe një herë se Sako dha tender me negociim pa shpallje për plehrat me një faturë financiare të fryrë.





“1) Sako, tender me “negocim-pa shpallje”, me operator të vetëm, pa garë, për 10 milionë euro për Inceneratorin e Tiranës. Ndërsa 15 milionë euro shtesë transporti;

2) Ka shtuar sasinë e mbetjeve të Durrësit duke fryre faturën financiare nga 38.146 ton në vit, në 80.000 ton në vit” thuhet në denoncimin e PD që shoqërohet me videon më poshtë: