Presidentja Osmani viziton Turqinë me ftesë nga Erdogan, shfaqet në kompaninë që prodhon dronë

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani ka vizituar Truqinë në saj të një ftesë nga homologu i sdaj turk, Rexhep Taip Erdogan.

Osmani e ka ndalur vizitën e saj në Satmboll, ku ka qëndruar në kompaninë turke “Baykar”, e cila njihet si kompani e specializuar për prodhimin e dronëve të quajtur “UAVs” e thënë ndryshe “Mjete të paemëruara ajrore”.

Lajmin e dha vetë faqja e “Baykar” në Facebook.

Lidhur me vizitën edhe Zyra për Media ka lëshuar komunikatë, duke treguar se Osmani po qëndron për vizitë atje me ftesën e presidentit turk, Erdogan.

“Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, me ftesë të presidentit Recep Tayyip Erdoğan ka nisur vizitën zyrtare në Turqi.

Gjatë qëndrimit në Stamboll, Presidentja Osmani do të zhvillojë takime me ekspertë të fushave të ndryshme si ekonomike, prodhues industrial, përfaqësues biznesesh si dhe me komunitetin shqiptar të Turqisë. Në këto takime ajo shoqërohet nga një delegacion i bizneseve kosovare për t`i parë nga afër mundësitë e bashkëpunimit me bizneset turke.

Gjithashtu në vijim të vizitës në Ankara, Presidentja Osmani do të takohet me homologun e saj, presidentin Erdoğan, në të cilin përveç diskutimit për marrëdhëniet aktuale, do të shihen edhe mundësitë e zgjerimit të bashkëpunimit. Përpos liderit turk, presidentja Osmani do të takohet edhe me kryetarin e parlamentit turk, Mustafa Şentop si dhe zyrtarë të tjerë të lartë të shtetit turk”, thuhet në njoftim.