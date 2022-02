Pse plani 15 bilion dollarësh i Putin po dështon para rezistencës ukrainase? Ish shefi I mbrojtjes i Estonisë beson se resurset ruse nuk do “mbijetojnë” në Kiev

Plani i luftës së Vladimir Putin me Ukrainën nuk do të ketë sukses për shkak të vetbesimit të tepruar të Kremlinit, planifikimit të dobët taktik dhe ‘tronditjes’ ndaj rezistencës së ashpër të bërë nga ukrainasit trima që luftojnë për mbijetesën kombëtare, kanë pohuar burimet e inteligjencës.





Video dramatike tregon një kolonë të shkatërruar rus me shenja Z pranë Khersonit në jug të vendit në ditën e tretë të luftimeve pasi ushtria ukrainase mbajti kontrollin e Kievit dhe mbrëmë zmbrapsi me sukses përparimet ruse në kryeqytet.

Mbështetja e Kinës për Putinin lëkundet pasi bankat shtetërore kufizojnë financat për naftën dhe gazin rus. Ish-shefi i mbrojtjes i Estonisë, Riho Terras, ka pohuar tani se lufta e Putinit nuk do të planifikohet sepse Rusisë po i mbarojnë me shpejtësi paratë dhe armët dhe do të duhet të hyjë në negociata me qeverinë e Volodymyr Zelensky nëse Kievi i mban rusët për 10 ditë.

Tirani rus dyshohet se ka thirrur një takim me oligarkët në një bunker në malet Ural, në të cilin pretendohet se ai shprehu me furi se mendonte se lufta do të ishte ‘e lehtë’ dhe ‘gjithçka do të bëhej brenda një deri në katër ditë’. Duke cituar burime të inteligjencës ukrainase, Terras pohoi se lufta po i kushton Rusisë rreth 15 miliardë paund në ditë dhe se ata kanë raketa për maksimumi tre deri në katër ditë, të cilat i përdorin me kursim.

Ai pretendoi se plani i Putinit është mbështetur në panikimin e vendit, duke gjuajtur raketa në ndërtesa banimi ‘rastësisht’ për të ‘frikësuar’ ukrainasit, për të shkaktuar dezertime masive të ushtrisë, dorëzimin kombëtar dhe ikjen e Zelensky nga vendi. Terras gjithashtu pretendoi se operacionet speciale ruse kanë qenë pranë Kievit që nga 18 shkurti dhe kishin planifikuar të kapnin me shpejtësi kryeqytetin dhe të instalonin një regjim kukull.

“Rusët janë të tronditur nga rezistenca e ashpër që kanë hasur. Ukrainasit duhet të shmangin panikun! … Ukraina duhet të qëndrojë e fortë dhe ne duhet të ofrojmë ndihmë!”, shkroi ai në Twitter.

Agjencia ruse e lajmeve Interfax pretendoi se Moska kishte pushtuar qytetin juglindor të Melitopolit. Zyrtarët ukrainas nuk ishin menjëherë të disponueshëm për të komentuar mbi fatin e Melitopol. Nëse konfirmohet raporti i Interfax për Melitopolin, i cili citoi ministrinë e mbrojtjes së Rusisë, do të ishte qendra e parë e rëndësishme e popullsisë që Kremlini ka kapur.

Megjithatë, ministri i forcave të armatosura britanike, James Heappey hodhi dyshime mbi raportin, duke thënë se qyteti me rreth 150,000 njerëz ishte ende në duart e Ukrainës dhe se luftimet në kryeqytet ishin të kufizuara deri më tani në “xhepa shumë të izoluar të forcave speciale ruse dhe parashutistëve” dhe se “Kollonat kryesore të blinduara që i afrohen Kievit janë ende shumë larg”.

Ministri ukrainas i shëndetësisë tha se 198 njerëz janë vrarë dhe më shumë se 1,000 janë plagosur në ofensivën ruse. Viktor Lyashko tha se mes të vrarëve kishte edhe tre fëmijë. Deklarata e tij ishte e paqartë nëse viktimat përfshinin ushtarakë dhe civilë. Ai tha se 1,115 persona të tjerë, përfshirë 33 fëmijë, u plagosën në pushtimin rus. Autoritetet ruse nuk dhanë të dhëna për viktimat.