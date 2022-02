Sanksionet që do të vënë në provë ekonominë e “kështjellës” së Rusisë

Që prej vitit 2014, kur Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj perëndimorë vendosën sanksione ndaj Moskës pas aneksimit të Krimesë dhe rrëzimit të fluturimit 17 të Malaysian Airlines, presidenti i Rusisë është përpjekur të ndërtojë një ekonomi të aftë për t’i bërë ballë ndëshkimeve shumë më të ashpra.





Perëndimi këtë javë mbajti në rezervë disa nga fuqitë e tij të zjarrit të sanksioneve pasi trupat ruse pushtuan Ukrainën. Megjithatë, masat që u njoftuan nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar do ta vënë në provë “ekonominë e kalasë” së Rusisë.

Frika se çfarë mund të bëjnë sanksionet i bëri aksionet ruse të rrëzohen me 33% të enjten. Që atëherë, ata kanë rikuperuar disa nga këto humbje, por rubla vazhdon të tregtohet afër niveleve rekord kundrejt dollarit dhe euros. Ekonomia e Rusisë prej 1.5 trilion dollarësh është e 11-ta më e madhe në botë, pak pas Koresë së Jugut. Që nga viti 2014, produkti i saj i brendshëm bruto mezi është rritur dhe njerëzit e tij janë varfëruar. Vlera e rublës gjithashtu ka rënë, duke zvogëluar vlerën e ekonomisë ruse me 800 miliardë dollarë.

Gjatë të njëjtës periudhë, Moska është përpjekur të heqë ekonominë e saj të varur nga nafta nga dollari, shpenzimet e kufizuara të qeverisë dhe rezervat e monedhave të huaja. Planifikuesit ekonomikë të Putinit kanë kërkuar të nxisin prodhimin vendas të mallrave të caktuara duke bllokuar produktet ekuivalente nga jashtë. Moska ndërkohë ka grumbulluar një arkë lufte prej 630 miliardë dollarësh në rezerva ndërkombëtare – një shumë e madhe në krahasim me shumicën e vendeve të tjera.

David Lubin, një ekonomist i Citi dhe bashkëpunëtor në Chatham House, tha se “ekonomia e fortesës” kërkon krijimin e rezervave të mëdha valutore që mund të shpenzohen nëse kafshohen sanksionet.

“Rusia e ka ndjekur këtë model me këmbëngulje,” shkroi ai së fundmi.

Disa nga ato rezerva tashmë janë duke u vendosur. Banka qendrore ruse tha të enjten se po ndërhynte në tregjet e monedhës për të mbështetur rublën. Dhe të premten, ajo tha se po rriste furnizimin e faturave në ATM për të përmbushur kërkesën në rritje për para. Agjencia shtetërore ruse e lajmeve TASS raportoi se disa banka kishin parë tërheqje të shtuara që nga pushtimi i Ukrainës, veçanërisht të valutës së huaj.

Ndërkohë që ndërton një gjoks lufte, strategjia e rreptë e Putinit ka kufizuar gjithashtu rritjen ekonomike, investimet dhe produktivitetin, dhe ka prioritizuar kompanitë shtetërore mbi biznesin privat. Të ardhurat e rusëve të zakonshëm janë regresuar në nivelet e parë të fundit në fillim të viteve 2010, dhe investimet e reja të huaja direkte janë minimale. Rusia gjithashtu nuk ka arritur të diversifikohet nga nafta dhe gazi, duke e lënë atë shumë të ekspozuar ndaj luhatjeve të çmimeve globale të mallrave.

Marrja e “fortesës”

Më pak se 24 orë pasi trupat ruse sulmuan Ukrainën nga veriu, jugu dhe lindja, presidenti i SHBA Joe Biden zbuloi sanksione gjithëpërfshirëse të dizajnuara për të dëmtuar ekonominë e Rusisë dhe për ta kthyer Putinin në një “paria” ndërkombëtar. Dënimet e SHBA-së synojnë dy institucionet më të mëdha financiare të Rusisë, Sberbank dhe VTB, dhe i pengojnë ata të përpunojnë pagesat përmes sistemit financiar të SHBA. Kompanitë shtetërore ruse nuk do të lejohen të rrisin kapitalin përmes tregjeve amerikane. Sanksionet mbulojnë gati 80% të aktiveve bankare në Rusi.

Shtetet e Bashkuara po përpiqen gjithashtu të pengojnë kompanitë ushtarake dhe industriale ruse duke i penguar ato të blejnë teknologji kritike si çipat e avancuar kompjuterik. Bashkimi Evropian, Mbretëria e Bashkuar, Japonia, Australia dhe vende të tjera njoftuan sanksione të tyre kundër kompanive dhe individëve rusë, veprim i koordinuar që është i paprecedentë për sa i përket shtrirjes dhe ndikimit të mundshëm ekonomik. Zyrtarët e SHBA-së, Britanisë së Madhe dhe BE-së shkuan më tej të premten dhe sanksionuan vetë Putinin.

“Unë nuk mendoj se ne kemi parë diçka të tillë dhe është shumë, shumë më e rëndë se sanksionet në 2014,” tha Iikka Korhonen, kreu i Institutit të Bankës së Finlandës për Ekonomitë në Zhvillim dhe një ekspert në sistemet bankare dhe financiare të Rusisë. .

Megjithatë, Rusia ka përgatitur ekonominë e saj për këtë moment. Dhe me çmimet globale të naftës prej 100 dollarë për fuçi që prodhojnë shuma të mëdha të ardhurash për shtetin, Moska mund të sigurojë që pagat dhe pensionet të paguhen.

“Ata mund t’ia dalin për një kohë,” tha Korhonen. “Por sa më gjatë të zgjasë kjo, do të thotë se rritja do të jetë më e ngadaltë.”

Më shumë sanksione?

Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian deri më tani kanë shmangur shënjestrimin e eksporteve të mëdha të naftës dhe gazit natyror të Rusisë dhe koalicioni nuk ka qenë në gjendje të arrijë një konsensus nëse do ta ndërpresë Moskën nga SWIFT, një rrjet mesazhesh të sigurisë së lartë që lidh mijëra institucionet financiare në mbarë botën.

Disa ekspertë kanë argumentuar se këto masa duhet të konsiderohen tani për të penguar Putinin nga agresioni i mëtejshëm. Ukraina ka apeluar që Rusia të hiqet nga SWIFT, një thirrje e mbështetur nga Lituania, Estonia, Letonia dhe Mbretëria e Bashkuar, por e rezistuar nga vendet e tjera evropiane – më së shumti Gjermania. Të dyja masat mund të vijnë me goditje të rëndësishme ekonomike për Perëndimin. Çmimet e gazit natyror janë jashtëzakonisht të larta në Evropë dhe ndërprerja e furnizimeve nga Rusia mund t’i rrisë ato. Reduktimi i eksporteve të naftës së papërpunuar ruse do të rriste në mënyrë të ngjashme çmimet e naftës dhe benzinës. Por me trupat ruse që përparojnë drejt kryeqytetit Kiev, është një çmim që disa thonë se Perëndimi duhet të jetë i gatshëm ta paguajë.