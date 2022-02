Arma sekrete e Ukrainës/ Kush është “Fantazma e Kievit”, piloti që po tmerron rusët (VIDEO-FOTO)

Teksa Rusia tanimë ka hyrë në ditën e saj të tretë të pushtimit të Ukrainës, në Twitter po qarkullon me shpejtësi një “legjendë urbane”, që ka të bëjë me historinë e një piloti ukrainas të aeroplanit luftarak, që deri më tani ka arritur të rrëzojë gjashtë aeroplanë rusë.

Piloti tashmë ka marrë nofkën “Fantazma e Kievit”, por deri më tani nuk ka ndonjë konfirmim zyrtar për identitetin e tij. Ndërkohë janë publikuar fotografitë e aeroplanit që fluturon mbi qytetet ukrainase, dhe po shkatërron aeroplanët e armikut.

Reports are coming that a Ukrainian pilot has shot down 6 Russian Aircraft today and might have possibly become the first 21st century fighter ace.

The pilot, known as “the Ghost of Kyiv” and his MiG-29 were seen in numerous videos from today.

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 25, 2022