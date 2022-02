Thirrja e dëshpëruar e Presidentit Zelensky ndaj ukrainasve: Ju lutem kthehuni të mbrojmë vendin, do t’ju japim armë!

Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka mbajtur një konferencë për shtyp këtë paradite dhe tha se vendi i tij do të triumfojë mbi forcat ruse.

Sipas tij forcat qeveritare ende kontrollojnë Kievin dhe “pikat kyçe rreth qytetit”. Duke theksuar fitoren e kësaj lufte, presidenti kritikoi dezinformimin e orëve të fundit.

“Ju lutemi ndalojini ata që gënjejnë, ose përpiqen të gënjejnë ty, ose që gënjejnë neve. Ne duhet ta ndalojmë këtë luftë. Ne mund të jetojmë në paqe së bashku, globalisht si njerëz. Ushtria jonë, garda jonë kombëtare, policia jonë kombëtare, mbrojtja e territorit tonë, shërbimi special, shtetas të Ukrainës, ju lutemi vazhdoni. Ne do te fitojmë. Lavdi Ukrainës. Ne po frenojmë me sukses sulmet e armiqve. Ne e dimë se po mbrojmë tokën tonë dhe të ardhmen e fëmijëve tanë. Kievi dhe zonat kryesore kontrollohen nga ushtria jonë. Okupatorët donin të ngrinin “kukullën e tyre” në kryeqytetin tonë. Ata nuk patën sukses. Në rrugët tona, pati një luftë dinjitoze. Armiku përdorte të gjitha armët, artilerinë, paratrupat, të gjitha armët. Ata po godasin zonat e banuara, po përpiqen të shkatërrojnë infrastrukturën energjetike dhe të gjithë duhet të na ndihmojnë që të ndalojmë këtë pushtim”, tha Zelensky.

Presidenti shtoi më tej se, pas diskutimeve me liderët e BE-së në ditët e fundit, ai besonte se Ukraina duhet të bëhet pjesë e BE-së dhe qytetarët e saj duhet të kenë të njëjtat të drejta.

“Populli ukrainas meriton të bëhet anëtar i BE-së. Dhe ky do të ishte një sinjal i mbështetjes suaj për Ukrainën. Ky diskutim duhet të mbyllet. Ne e diskutuam këtë sot me liderët evropianë. Të gjitha pajisjet dhe ndihma ushtarake te mbrojtjes po vijnë në Ukrainë dhe po punohet për shkëputjen e Rusisë nga Swift. Shpresoj se Hungaria do të detyrohet të mbështesë këtë vendim”.

Ai kërkoi nga njerëzit që mund të kthehen në Ukrainë për të luftuar, ta bëjnë këtë, ndërsa i bëri një lutje tjetër popullit rus për të ndihmuar në ndalimin e luftës duke ushtruar presion mbi Vladimir Putin dhe qeverinë e tij.

“Në çdo orë dhe vend, qytet, … kudo ku armiku po vret njerëzit tanë, forcat tona të armatosura po bëjnë gjithçka që munden për të shkatërruar armikun. Ato qytete dhe qyteza që po sulmohen nga ajri po qëndrojnë, bravo. Nëse mund të shkatërroni pushtuesit, ju lutemi bëjeni. Të gjithë ata që mund të kthehen në Ukrainë, ju lutemi bëjeni, ju lutemi kthehuni. Ne do të kemi shumë punë për të bërë për të rindërtuar Ukrainën tonë. Të gjithë ata që mund ta mbrojnë atë jashtë vendit, ta bëjnë drejtpërdrejt e të bashkuar. Çdo mik i Ukrainës që dëshiron të bashkohet me Ukrainën për të mbrojtur vendin, ju lutemi ejani, ne do t’ju japim armë. Do të njoftohet shumë shpejt se si mund të bëhet kjo. Të gjithë ata që mbrojnë Ukrainën janë heronj. Dua që të gjithë në Rusi të më dëgjojnë. Të gjithë. Qindra ushtarë të kapur që janë këtu në Ukrainë nuk e dinë pse u dërguan këtu për të vrarë njerëz ose për t’u vrarë. Njerëzit duhet t’i tregojnë qeverisë pse lufta duhet të ndalet, më shumë njerëz nga vendi juaj do të qëndrojnë gjallë. Ne e dimë se shumë njerëz në Rusi janë të tronditur tani nga brutaliteti i qeverisë ruse, ky është reagimi i duhur, unë jam mirënjohës për këtë reagim.”, tha në fund të fjalës së tij presidenti ukrainas.