Turqia bllokon anijet ruse/ Zelenski falenderon Erdoganin

Presidenti ukrainas Vladimir Zelenski falenderoi homologun e tij turk Rexhep Taip Erdogan për bllokimin e anijeve luftarake ruse drejt Detit të Zi dhe për ndihmën ushtarake që shteti i tij i ka dhënë Ukrainës. Në një mesazh në Twitter, Zelenski thotë se “populli ukrainas nuk do ta harrojë kurrë këtë”.

I thank my friend Mr. President of @RTErdogan and the people of for their strong support. The ban on the passage of warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for are extremely important today. The people of will never forget that!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022