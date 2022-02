“I urdhëroi Putin të ndaleshin”/ Kremlini përgënjeshtron lajmet se trupat ruse kanë ngecur në avancimin e tyre

Kremlini e mohon që përparimi i forcave ruse në Ukrainë të ketë ngecur, por thotë se Vladimir Putini urdhëroi ndalimin e sulmit rus për shkak të bisedimeve për negociata.

Gazetari i CNN në Moskë ka cituar një deklaratë të zëdhënësit të Kremlinit, Dmitry Peskov të shtunën i cili ka thënë se Presidenti rus Putin urdhëroi të premten ndalimin e avancimit të ushtrisë ruse në Ukrainë në pritje të negociatave, por operacionet rifilluan pasi qeveria në Kiev dyshohet se refuzoi bisedimet.

“Dje, në pritje të bisedimeve me udhëheqjen ukrainase, komandanti i përgjithshëm, presidenti i Rusisë, urdhëroi një pezullim të avancimit të grupit kryesor të forcave të armatosura ruse në Ukrainë. Por në thelb, pasi pala ukrainase refuzoi negociatat, operacioni ushtarak rus rifilloi sot në përputhje me planin”, tha Peskov në një konferencë me gazetarët.