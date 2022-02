Qytetarë të nervozuar kanë dalë para tankeve të ushtrisë ruse, të nervozuar nga operacionet e pushtimit që po ndodhin këto ditë. Një video në Twitter, tregon se si qytetarët u bërtasin ushtarëve dhe duke tentuar të bllokojnë tanket ruse në qytetet e tyre.

#Ukraine Look at these brave unarmed Ukrainians who stop Russian armored vehicles. This is a courageous and strong nation that defends its land pic.twitter.com/PkXz6wzRf5

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) February 26, 2022