(VIDEO) “Çfarë dreqin po bëni këtu? Ju jeni thjesht kukulla”/ I moshuari rus shpërthen ndaj ushtarëve bashkëkombas në qytetin e pushtuar ukrainas

Një tjetër video emocionuese është publikuar në rrjetet sociale ku shihet një i moshuar, i cili i kthehet ushtarëve rusë dhe iu thotë se janë kukulla.

Video në fjalë është filmuar në qytetin e Melitopol, tashmë i pushtuar nga Rusia, në të cilën i moshuari dëgjohet të thotë në video se dhe ai është rus, por jeton në Ukrainë dhe i pyet nëse nuk kanë probleme në Rusi për t’i zgjidhur?

Grandpa is reprimanding the Russian soldiers in Melitopol like they are children.

“I’m also Russian. Don’t you have any problems in the state?” pic.twitter.com/fan9J9Me80

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 26, 2022