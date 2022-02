(VIDEO) Rusët nuk po kursejnë më askënd/ Sulmojnë me predhë një pallat, nuk dihet numri i viktimave

Sulmet e ashpra në kryeqytetin ukrainas po vijojnë duke shënjestruar civilët dhe banesat këtë të shtunë, në ditën e tretë të pushtimit rus.

CNN raporton se një ndërtesë banimi pranë aeroportit të dytë të Kievit u godit nga një raketë mëngjesin e së shtunës.

Në rrjetet sociale janë publikuar pamje nga vendi i ngjarjes që tregojnë një goditje të fortë të kësaj ndërtese.

Russian missile strike last night on an apartment block in Lobanovsky Avenue in central Kyiv. A large chunk torn out of the building, with multiple floors destroyed and smoke burning this morning. Number of casualties unknown pic.twitter.com/bkJ07QdiOT



Shërbimet e urgjencës janë në vendngjarje shkruan CNN, por numri i viktimave nuk dihet, tha kryetari i bashkisë së Kievit, Vitaliy Klitschko.

Ndërkohë BBC raportoi herët në mëngjes të shtunën se trupat ruse kanë pushtuar qytetin Melitopol në rajonin juglindor të Zaporizhzhya të Ukrainës.

BBC citoi agjencinë ruse të lajmeve Interfax që i referohej ministrisë ruse të Mbrojtjes.

This apartment building in Kyiv was hit by shelling overnight, according to news agency @unian.

Russian MFA Sergei Lavrov said yesterday that “nobody is going to attack the people of Ukraine,” and there would be”no strikes on civilian infrastructure.” pic.twitter.com/0T0BO9HYv0

— max seddon (@maxseddon) February 26, 2022