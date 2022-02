Zbardhet misteri i Putin/ Ja çfarë tregojnë tanket ruse me shenjën “V” në kufi me Poloninë (VIDEO)

Në një kohë kur situata mes Rusisë dhe Ukrainës vazhdon të mbetet e tensionuar, me anë të një postimi në “Twitter”, një zyrtare shkruan se të gjitha pajisjet ruse janë të shënuara me shkronjën V, si kërcënim nga Putini për NATO-n.

Postimi i plotë:

“Duke vendosur trupa në kufirin me Poloninë, Putin dëshiron të kërcënojë edhe NATO-n. Brest, #Bjellorusi, pak kilometra nga kufiri me Poloninë, shteti i NATO-s. Të gjitha pajisjet janë të shënuara me shkronjën V. Ne po kërkojmë nga bjellorusët të na dërgojnë informacione dhe trupa.

Brest, #Belarus, a few kilometers from the border with Poland, the NATO country. All equipment is marked with the letter V. We are asking Belarusians to send us information troops.

By deploying the troops on the border with Poland, Putin also wants to threaten NATO pic.twitter.com/AiqSifZQOZ

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) February 26, 2022