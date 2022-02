Zbardhet vendimi i gjykatës: Lefter Koka në burg për të rregulluar imazhin e drejtësisë!

Gjykata e Posaçme kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit vendosi sërish të rrëzojë kërkesën e ish-ministrit të Mjedisit, Lefter Koka.





Kjo është hera e tretë që Koka kërkonte një masë më të lehtë sigurie se ajo e arrestit me burg.

Vendimi është marrë nga gjyqtari Erjon Bani, pas këshillimit në Dhomën e Këshillimit.

Ajo që vihet në re në arsyetimin e vendimit gjyqtari Erjon Bani e la në masën e sigurisë arrest me burg ish-ministrin, jo se ai paraqiste rrezikshmëri të lartë shoqërore, apo mund të prishte provat e hetimit, siç kërkohet nga ligji për vendime të tilla të ndërmjetme, por për imazhin e institucioneve shqiptare përballë ndërkombëtarëve.

Sipas vendimit të zbardhur të gjykatës, Lefter Koka u la në burg nga gjyqtari Bani për të përmirësuar imazhin e drejtësisë në opinionin publik.

Ky arsyetim i gjyqtarit bën për të qeshur edhe studentët e vitit të parë në Fakultetin e Drejtësisë, apo ata me njohuri minimale juridike.

Vendimi i arsyetuar, përveçse është alogjik juridikisht është edhe i paqartë nga ana gjuhësore, me fjalë që përsëriten shpesh brenda fjalive dhe shpesh pa kuptim dhe pa një rrjedhë logjike të qartë.

A është shkruar enkas ky vendim në këtë formë, apo është tregues ‘i kapacitetit’ të gjyqtarit, kjo nuk dihet.

Por çfarë thotë konkretisht gjyqtari Bani në vendimin, ku lë në fuqi arrestin me burg për Lefter Kokën?

“Në kërkesën lidhur me llojin e masës së sigurimit që kërkohet të caktohet, gjykata mban parasysh proporcionalitetin dhe përshtatshmërinë specifike të nevojave të sigurimit në rastin konkret me llojin e masës së sigurimit në raport edhe me kategorinë e veprave penale që dyshohet se janë kryer!!!”, thotë gjyqtari Bani.

Se çfarë ka dashur që të thotë gjyqtari me pjesën “proporcionalitetin dhe përshtatshmërinë specifike” nuk qartësohet as në rreshtat në vazhdim. Çudia vazhdon pas kësaj fjalie, ku gjyqtari merr përsipër që të rregullojë namuzin e drejtësisë në opinionin publik dhe atë ndërkombëtar, duke lënë ish-ministrin Koka në burg.

“Në situatën aktuale, ekziston një opinion mosbesues nga opinioni shoqëror, por edhe nga institucionet ndërkombëtare ndaj organeve shtetërore dhe në veçanti ndaj organeve të drejtësisë lidhur me luftën kundër korrupsionit. Mbizotëron një opinion mosbesues se organet shtetërore dhe organet e drejtësisë nuk kryejnë detyrën e tyre në lidhje me luftën kundër korrupsionit dhe nuk ndëshkojnë rastet e korrupsionit të nivelit të lartë”, thotë ai.

Komediciteti i vendimit bëhet edhe më i theksuar në vazhdim, kur gjyqtari Bani flet se si drejtësia ka prishur imazhin e vendit dhe klimën e biznesit dhe merr përsipër që ta rregullojë këtë klimë e imazh po duke lënë Lefter Kokën në burg.

“Pasojat e këtij opinioni mosbesues kanë ndikuar dhe ndikojnë në imazhin e vendit në raport me lirinë ekonomike dhe shtetin ligjor, si dhe në zhvillimin ekonomik të shoqërisë dhe të aktiviteteve ekonomike private”, thotë ai.

Arsyetimi vijon edhe më i turbullt, kur gjyqtari thotë se “për të gjitha këto arsye nevojat e parandalimit të përgjithshëm dhe të posaçëm për këtë vepër kategori të veprave penale janë të larta”./ VOXNEWS.al