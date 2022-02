Borë e furtunë/ Greqia bllokoi kalimin e kamionëve nga Shqipëria. Çfarë fati e pret transportin tokësor pas goditjes nga pandemia?

Kushte të ashpra atmosferike kanë përfshirë vendin tonë të dielën, duke shkaktuar vështirësi në qarkullimin e autojmeteve. Autoriteti Rrugor Shqiptar ka informuar në orët e para të mëngjesit se më problematike kanë qenë akset Llogara, Korçë-Qafë Qarri-Ersekë-Leskovik, Boboshticë-Dardhë, Qafë Thanë-Kapshticë.





Si pasojë e motit të keq, Greqia fqinje ka marrë një masë drastike ndaj kamionëve që do të hynin në tërritorin e saj. Autoritetet helene kanë vendosur një bllokadë mbi kaminët shqiptarë të mallrave, duke mos i lejuar ata të kalojnë kufirin në Kapshticë.

Kjo masë është përkthyer në bllokim të segmentit Bilisht-Kapshticë nga mjetet e tonazhit të rëndë. Pavarësisht njoftimit nga policia dhe raportimit të mediave, nga bllokimi nuk janë prekur vetëm kamionët. Edhe vetura më udhëtarë janë bllokuar në radhët e gjata të trafikut, pasi shoferët janë nisur drejt Greqisë si pasojë e mungesës së informacionit për masën më të fundit nga autoritetet greke.

“Duke qenë se territori i qarkut Korçë, është përfshirë nga reshje bore të dendura dhe me qëllim shmangien e problematikave në qarkullimin e mjeteve, informojmë drejtuesit e mjeteve të tonazhit të rëndë (kamiona), se nga autoritetet e policisë greke, në Stacionin e Policisë Kufitare Kapshticë, nuk do të lejohet kalimi i mjeteve të kësaj kategorie në drejtim të Greqisë, deri në një njoftim të dytë. Gjithashtu nuk do të lejohet kalimi i mjeteve të tonazhit të rëndë, edhe në akset Qafë Thanë-Lin-Pogradec; Qafë Thanë-Përrenjas-Elbasan. Shërbimet e Sektorit të Policisë Rrugore Korçë, kanë shtuar prezencën e tyre nëpër akset rrugore, me qëllim orientimin e trafikut dhe parandalimin e aksidenteve rrugore. Të gjitha akset rrugore kryesore aktualisht janë të kalueshme, vetëm me pajisje dimërore. Këshillojmë të gjithë drejtuesit e mjeteve, që të tregojnë kujdes në drejtimin e mjetit, të respektojnë sinjalistikat dhe rregullat e qarkullimit rrugor, të reduktojnë shpejtësinë dhe të shmangin lëvizjet e panevojshme me qëllim që të mos krijojnë pengesa për borëpastrueset e firmave nënkontraktore në rrugë”, njoftoi policia.

Çfarë pritet të ndodhë me sektorin e transportit të mallrave pas bllokimit?

Bllokimi më i fundit nga autoritetet greke i transportit tokësor ka shkaktuar një ngërç në komunikimin tregtar me Shqipërinë. Transporti i mallrave në rrugë tokësore duket se nuk do të mund të kryhet deri në një urdhër të dytë. Pra, deri sa Greqia të vendosë ta lejojë, apo deri sa kushtet amosferikë të jenë të favorshme që lëvizja e automjetevë transportuese të vijojë normalisht dhe jeta apo prona e askujt mos dëmtohet.

Ndërkohë, shoferët e kamionëve kanë shkuar mbrapsht nëpër shtëpitë e tyre, ndonëse ishin nisur për të punuar. Përveç kësaj, ata janë bllokuar për disa orë në mes të borës dhe të ftohtit. Sikur kjo të mos mjaftonte, u shkaktua dhe bllokimi në aksin për në doganën e Kapshticës, si pasojë e të cilit u përfshinë nga ngërçi edhe udhëtarë, dhe familje që ishin nisur drejt shtetit helen.

Transporti tokësor i mallrave, një ndër sektorët e goditur më fort nga pandemia në 2020-ën

Transporti u gjallërua në vitin 2021, pas rënies së fortë që shënoi në 2020-n, duke qenë ndër më të prekurat nga kufizimet e brendshme dhe globale që u morën për të parandaluar përhapjen e Covid-19.

Pavarësisht përmirësimit, në pjesën më të madhe, sektori nuk arriti që të tejkalonte nivelet e parakrizës.

Aktiviteti i ngarkim/shkarkimit në porte e ka tejkaluar nivelin e vitit 2019, i ndikuar nga rritja e eksporteve dhe importeve. Ndërsa poshtë niveleve të parapandemisë mbetet transporti hekurudhor, ai ajror dhe detar i pasagjerëve, ka raportuar revista Monitor.

Eksportet e mallrave

Në Dhjetor 2021, mallrat e eksportuara me det zënë 58,2%, me rrugë 37,4% dhe me ajër 0,4%. Mallrat e eksportuara me rrugë në Dhjetor 2021 janë rritur me 21,7%, krahasuar me Dhjetor 2020.

Importet e mallrave

Në Dhjetor 2021 mallrat e importuara me rrugë zënë 42,0%, me det 41,2% dhe me ajër 2,8%. Mallrat e importuara me rrugë në Dhjetor 2021 janë rritur me 20,6%, krahasuar me Dhjetor 2020.

Transporti i mallrave u rrit me 2,3 herë në vitin 2021

Sipas një shkrimi nga portal SCAN, të dhënat e INSTAT përmes publikimit “Statistikat e Transportit”, bëjnë me dije se në Dhjetor të vitit 2021, numri i fluturimeve të kryera është 2.408, duke u rritur 2,3 herë, në krahasim me muajin Dhjetor të vitit 2020. Po ashtu, ky tregues ka pësuar rritje edhe në bazë vjetore nëse do ta krahasonim me vitin 2020, por si paraqitet krahasuar me vitin 2019-të? Shifrat tregojnë se numri i flututrimeve nuk ka mundur t’i tejkalojë shifrat e vitit 2019-të. Numri i fluturimeve për vitin 2021 është ulur me 8.2% krahasuar me periudhën para pandemisë.