Çmimi që do të paguajë Vladimir Putin-i

Në orët e hershme të mëngjesit të 2 gushtit 1990, kolona tankesh irakiane kaluan kufirin për në Kuvajt, duke pushtuar kombin më të vogël. Përgjigja e botës ndaj sulmit të papritur të Sadam Huseinit ndaj një vendi sovran ishte i shpejtë dhe shkatërrues.





Një koalicion i udhëhequr nga SHBA-të, me mbështetjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, sulmoi Irakun dhe rivendosi pavarësinë e Kuvajtit. Por pasojat e luftës së paprovokuar nuk mbaruan këtu: Për tre dekada, Irakut iu kërkua të kompensonte viktimat kuvajtiane të pushtimit të Sadamit. Vetëm të martën e kaluar, Këshilli i Sigurimit votoi unanimisht për të konfirmuar se Iraku kishte përmbushur detyrimin e tij pasi kishte paguar 52 miliardë dollarë.

Ishte rastësi që brenda dy ditësh presidenti rus, Vladimir Putin njoftoi se kishte nisur një luftë kundër Ukrainës fqinje. Ai e quajti atë një “operacion ushtarak special”, por në të vërtetë ishte një pushtim i paprovokuar. Demokracitë në mbarë botën e dënuan atë. Por kjo nuk është viti 1990, Ukraina nuk është Kuvajti dhe më e rëndësishmja, Putini nuk është Sadami.

Në fund të fundit, presidenti rus kryeson një arsenal të madh armësh bërthamore. Ai premtoi “pasoja të tilla që nuk i keni përjetuar kurrë në historinë tuaj” kujtdo që “përpiqet të ndërhyjë me ne…”

Ndërsa vendet e NATO-s po forcojnë mbrojtjen në krahun lindor të aleancës dhe Perëndimi po vendos sanksione të rënda, asnjëra nuk po ndërhyn drejtpërdrejt në mbrojtjen e Ukrainës. Pra, pyetja kryesore është: Cili, nëse ka, është çmimi afatgjatë që do të paguajë Putini? Rezultati deri tani: dënimi pothuajse në mbarë botën i Rusisë për sulmin e presidentit të saj ndaj Ukrainës dhe një valë simpatie për popullin e Ukrainës.

“Kërcënimi nga një diktator i armatosur bërthamor që sfidon komunitetin ndërkombëtar dhe dërgon një makineri masive ushtarake për të shtypur fqinjin e tij në shekullin 21 nuk mund të mbivlerësohet,” shkroi Frida Ghitis. “Komuniteti ndërkombëtar, i udhëhequr nga SHBA, nuk mund të frikësohet nga një tiran rus që i fut në burg kritikët e tij dhe pushton fqinjët e tij”.

Zyrtarët rusë i kishin mohuar vazhdimisht pohimet e SHBA-së se po përgatitej të pushtonte Ukrainën. Por, “në fund, Putin bëri pikërisht atë që Presidenti Biden i tha botës se do të bënte: Ai filloi një pushtim të Ukrainës në një pistë gënjeshtrash,” vuri në dukje Ghitis.

“Sfida për Perëndimin nuk mund të ishte më e qartë”, shkruante studiuesi rus Daniel Treisman. “Nëse Putin ia del të dëmtojë Ukrainën, ai nuk ka gjasa të ndalet me kaq. Mosbesimi i tij ndaj Perëndimit dhe pikëpamja për zgjerim të Rusisë janë tashmë të rrënjosura thellë. Politika jonë duhet të rrisë koston e gërryerjes së rendit ndërkombëtar”.

Në një ceremoni të vitit 2015, Treisman “e pyeti Putinin për planifikimin e tij për pushtimin e Krimesë. “Unë madje u habita se sa mirë shkoi!” më tha me buzëqeshje. Perëndimi duhet të sigurohet që këtë herë të mos e ketë kaq të lehtë.”

Sanksionet

Një rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që dënon pushtimin iu vendos vetoja të premten nga Rusia, por ekspertja e së drejtës ndërkombëtare Mary Ellen O’Connell argumentoi se “Asambleja e Përgjithshme e OKB-së — organi që përfshin të gjitha 193 vendet anëtare — mund të aktivizojë Rezolutën e Bashkimit për Paqe dhe të takohen në një seancë speciale urgjente për të koordinuar sanksionet në mbarë botën dhe masat e tjera për të zbatuar Kartën… Asambleja e Përgjithshme mund t’i tregojë Rusisë në krizën aktuale se sa e izoluar është dhe të nisë një fushatë globale sanksionesh.” Të shtunën, SHBA-ja propozoi një seancë të tillë urgjente të Asamblesë së Përgjithshme.

A janë sanksionet aq të dhimbshme sa të ndalojnë një agresor si Putini? Peter Bergen është skeptik: “Regjimet autoritare përgjithësisht heqin sanksionet drakoniane në kurriz të popullit të tyre. Shikoni Korenë e Veriut të Kim Jung Un sot ose Irakun e Sadam Huseinit gjatë viteve 1990; ndëshkimi me sanksione I SHBA-së ndihmoi në zhvlerësimin e popullatës së Koresë së Veriut dhe Irakut, me pasoja të pakta për regjimet e tyre”.

Një veprim i tillë nuk ka të ngjarë të tronditë vendosmërinë e Putinit për të dominuar Ukrainën, një impuls që ai e bëri të qartë në komentet e tij të hënën. Në prag të shpalljes së pjesëve të Ukrainës si ‘republika popullore’ të pavarura, ai filloi një rishkrim të rrëmujshëm, të shtrembëruar dhe krejtësisht rrëqethës njëorësh të historisë ruse dhe sovjetike në një fjalim televiziv drejtuar kombit të tij,” shkroi David Andelman, i cili e quajti atë një “pasqyrë të frikshme” në të menduarit e Putinit që duhet të alarmojë shtetet baltike dhe ish-republikat e tjera të Bashkimit Sovjetik.

“Për njeriun e fortë, burimi i vetëm kuptimplotë i legjitimitetit të një qeverie është forca”, shkroi Franklin Foer në Atlantic. “Kufijtë janë thjesht një shprehje e fuqisë së një kombi. Ndjenja e kombit të një populli dhe pretendimet e tij ndaj historisë së tij janë të pakuptimta nëse është shumë i dobët për të mbrojtur veten…

“Nëse Putini është i vendosur të provokojë NATO-n në një luftë më të gjerë, a do t’i bashkohet Bideni? Këto janë pyetje të tmerrshme, ku idealet e larta përplasen kundër realiteteve të tmerrshme dhe ato do të përcaktojnë presidencën Biden.”

Duke iu drejtuar Putinit, Christian Caryl shkroi në Ëashington Post se “gjatë disa viteve të fundit, ukrainasit (dhe pjesa tjetër e botës) e kanë parë gjithnjë e më qartë ndarjen e madhe midis protestave tuaja të vëllazërisë pan-sllave dhe cinizmit dhe korrupsionit te fjalimet tuaja në ditët e fundit, në të cilat ju i përshkruanit ukrainasit si qytetarë të një vendi gjysmë imagjinar, fati i të cilit duhet të vendoset nga Kremlini, vetëm sa do ta thellojnë këputjen mes rusëve dhe ukrainasve…Mund të përpiqeni të merrni pushtetin përmes forcës, frikës dhe gënjeshtrave – por ju tashmë e keni humbur luftën e ideve… edhe nëse përpiqeni të terrorizoni ukrainasit që të pranojnë një udhëheqës pro-rus si përfaqësuesin tuaj, as kjo përpjekje nuk do të zgjasë. Ukrainasit e kanë kaluar këtë më parë.”

Biden njoftoi zgjedhjen e tij për një vend në Gjykatën e Lartë të SHBA të premten, duke prezantuar gjyqtaren Ketanji Broën Jackson në një ceremoni në Shtëpinë e Bardhë. Në përfundim të fjalës së saj, Jackson vuri në dukje se ajo ndan ditëlindjen me të ndjerën Constance Baker Motley, gruaja e parë me ngjyrë që shërbeu si gjykatëse federale. Nëse konfirmohet nga Senati, edhe Jackson do të hapë një rrugë të re, duke u bërë gruaja e parë me ngjyrë në gjykatën më të lartë të vendit.

“Nominimi i saj historik premton një fund të fshirjes së grave të zeza nga institucionet tona më të shenjta ligjore,” shkroi Fatima Goss Graves. “Ajo sjell përvojë të gjerë gjyqësore në çdo nivel të sistemit gjyqësor federal, duke përfshirë shërbimin e shquar si një mbrojtëse publike federale.”

“Nuk do të gjeni një kandidat më të kualifikuar,” shkroi Elie Honig. “Ajo u diplomua në Harvard, si në shkollën universitare ashtu edhe në atë të drejtësisë. Ajo punoi në një gjykatë federale të rrethit dhe më pas, në një simetri të mirë, fitoi një punë mega-prestigjioze me gjyqtarin Stephen Breyer, të cilin ajo tani do ta zëvendësojë.”

Jackson “nuk do të ndryshojë ekuilibrin aktual ideologjik të gjykatës duke zëvendësuar Breyer-in”, vuri në dukje studiuesi juridik Erëin Chemerinsky. “Por nëse Jackson është ende në drejtësi në vitin 2040 dhe 2050, ajo mund të jetë një forcë stabilizuese në një gjykatë shumë të ndryshme.”

Për Laura Coates, është një plus që Jackson punoi si mbrojtëse publike. “Publiku gabimisht mund t’i shohë ata që përfaqësojnë të akuzuarin si të butë ndaj krimit. Në të vërtetë, nëse e kaluara është një prolog, unë pres që një pikë kaq absurde bisede të shfaqet gjatë seancave dëgjimore të konfirmimit të Jackson-it. Por, mbrojtësit publikë nuk janë të butë me krimin — ata janë të ashpër mbi padrejtësinë, e cila është pikërisht ajo ku duhet të jemi ne si shoqëri dhe pikërisht aty ku duhet të jetë një drejtësi e Gjykatës së Lartë.”

Senatorët duhet t’i kërkojnë Jackson “pikëpamjen e saj për rolin e gjykatës në qeveri dhe përgjegjësinë e saj për të interpretuar me besnikëri ligjet siç janë shkruar”, shkroi Adam Ëhite.

“Në një epokë kur Gjykata e Lartë po përballon sulmet partizane ndaj legjitimitetit të saj dhe po përballet me kërcënime të rrezikshme për të paketuar gjykatën për qëllime partizane, është thelbësore që senatorët — dhe të gjithë amerikanët — të dinë se drejtësia e ardhshme është e përkushtuar për të ruajtur shtetin e së drejtës dhe rolin e domosdoshëm kushtetues të gjykatës”.

Jennifer Rodgers-i, një ish-prokurore federale, vuri në dukje se “Bideni ka të drejtë që i jep përparësi ngritjes në detyrë të gjyqtarëve që sjellin prejardhje dhe përvoja të ndryshme në gjykata, veçanërisht në Gjykatën e Lartë, ku asnjë gjyqtar i vetëm nuk ka përvojën e Jackson në mbrojtjen e çështjeve penale. Gjykata e Lartë ka nevojë për më shumë diversitet, të të gjitha llojeve; shpresojmë se Jackson të jetë hapi i parë për ta bërë atë realitet.”

Qasja e Trump-it

Sa thellësisht e ndryshoi ish-presidenti Donald Trump politikën e së djathtës në Amerikë, mund të shihej javën e kaluar nga mënyra se si disa konservatorë lavdëruan Putinin dhe bënë justifikime për armiqësinë e tij ndaj Ukrainës. Jo më pak e rëndësishme ishte fakti që vetë Trumpi iu referua pushtimit të rajoneve separatiste në Ukrainën lindore nga lideri rus si “gjeniale” dhe e quajti Putinin “shumë të zgjuar”.

“Është e vështirë të dihet nëse ish-Presidenti mund të kishte thënë ndonjë gjë më shqetësuese pasi Rusia ngacmon një vend shumë më të vogël”, shkroi Michael D’Antonio. “Por është e sigurtë se, teksa mbante anën e kundërshtarit të Amerikës, ai ishte i sinqertë me veten”.

SE Cupp tha se “zërat e ekstremit të djathtë në Partinë Republikane dhe në mediat e krahut të djathtë duken të prirur për të ndihmuar diktatorin me disa media të shitura dhe një ton lëvdatash sikofantike… duket se u shpëton atyre se po përdoren, ata po bëjnë punën e pistë të Putinit, ata janë thjesht pengje dhe po performojnë edhe më mirë se sa pritej.”

10 vjet pas vdekjes së Trayvon Martin-it

Analistja ligjore e CNN, Areva Martin, shkroi se nuk ishte për t’u habitur që juristët i gjetën me shpejtësi tre burrat që qëlluan dhe vranë Ahmaud Arbery në Gjeorgji, fajtorë për krime federale të urrejtjes.

“Prokuroria thirri 21 dëshmitarë, që dëshmuan për sharje të tmerrshme dhe raciste nga të pandehurit — urrejtje që synonte veçanërisht njerëzit me ngjyrë,” vuri në dukje Martin. “Gjuha që dëshmitarët ua atribuuan të tre burrave ishte aq shqetësuese sa bëri që një juri të vinte në dyshim këshillimin e ofruar dhe të largonte një dëshmitar nga tribuna me lot.”

“Rasti ka të bëjë me një çështje më të madhe për një pjesë të vendit tone, që është ngulitur me teoritë e supremacisë dhe superioritetit të të bardhëve — dhe inferioritetit të zinjve. Këto teori dhe mesazhe shfaqen rregullisht në televizion, në komunitete si ai në fjalë. Ato përforcojnë ndjenjën kundër njerëzve me ngjyrë, që vetëm sa do të përkeqësohen pasi ligjvënësit e shtetit të prezantojnë projektligje që kërkojnë të pengojnë shkollat ​​të jaopin mësim për historinë e popujve me ngjyrë dhe historinë e plotë të historisë amerikane, dhe ndërsa anëtarët e komitetit të shkollës dhe prindërit mashtrues luftojnë për të ndaluar librat që paraqesim të vërtetën për të kaluarën dhe të tashmen tonë”.

Ndërsa Muajit të Historisë së Zezë po i afrohet fundit, Peniel E. Joseph vuri në dukje 10-vjetorin e kësaj fundjave të vrasjes së Trayvon Martin-it dhe dënimin të enjten të tre ish-efektivëve të policisë së Minneapolis-it për privimin e George Floyd nga të drejtat e tij civile duke treguar indiferencë të qëllimshme ndaj nevojave mjekësore të tij, pasi një oficer tjetër, Derek Chauvin-i, ia mbajti gjurin Floyd-it në qafë për më shumë se 9 minuta dhe e vrau.

“Trayvon Martin vdiq në një vend që rizgjodhi Barack Obamën, por rezultoi i paaftë të mbante përgjegjës askënd për jetën e humbur të një adoleshenti me ngjyrë, që vizitonte babain e tij në Florida”, shkroi Joseph-i.

“Vendimet e fundit kundër policisë së akuzuar për vrasjen e njerëzve me ngjyrë ilustron një lloj përparimi të fituar me vështirësi që nga vdekja e Trayvon Martin — siç bën ngritja e zërave të mëparshëm të zezakëve të margjinalizuar në nivelet e larta të pushtetit amerikan. Progresi racor vazhdon i paqëndrueshëm. Por asnjë nga këto – llogaridhënia politike dhe racore e vitit 2020 dhe reagimi kundër këtij zgjimi – nuk do të ishte e mundur pa Trayvon Martin-in, i cili meritonte shumë më tepër.”

Lufta në ekran

Imazhet shqetësuese nga Kievi i kujtuan Nicole Hemmer-it një moment në fëmijërinë e saj. “Ne sapo kishim marrë kabllor në shtëpinë tonë në Indianëmn rurale dhe pas shkollës, vëllai im dhe unë ndiznim CNN për të parë qiellin mbi Bagdad, të filtruar përmes lenteve të shikimit të natës, të larë me një ngjyrë jeshile neoni që të kujton shkopinj shkëlqimi që neve na pëlqente t’i tundnim në pistën e patinazhit.” Ishte viti 1991 dhe SHBA-ja po drejtonte koalicionin ndërkombëtar që iu përgjigj pushtimit të Kuvajtit nga Saddam Hussein-i.

“Së shpejti, bisedat tona gjatë darkës u mbushën me biseda për raketat Scud dhe gjeneralin Norman Schëarzkopf (si gjermano-amerikanë, ne e zotëruam shpejt emrin e tij) ndërsa i mbushëm prindërit tanë me skenat dramatike që shikonim ndërsa ata punonin”, shkroi Hemmer.

“Babai im kishte pak oreks për raportet tona. Një veteran ngurrues i Vietnamit, ai kishte përjetuar luftën e parë televizive në SHBA si një luftëtar… por përvoja e babait tim nuk ishte normë. Për shumicën e amerikanëve, lufta ka qenë një ngjarje spektatore, e shikuar në teatro të mbushura me njerëz dhe dhoma të qeta të ndenjies. Pushtimi i Ukrainës nuk është ndryshe. Edhe pse mediat kanë ndryshuar – lufta aktuale po shpaloset jo vetëm në lajmet e kabllorëve, por edhe në burimet e TikTokut dhe Twitterit – akti është i njëjtë: shumica prej nesh I konsumojmë luftërat në vend që t’i përjetojmë ato.”

Mediat sociale e kanë bërë luftën të gjithëpranishme dhe kanë lehtësuar përhapjen e dezinformatave, vuri në dukje Hemmer.

“Ndërsa ne e shikojmë këtë konflikt të shpaloset në ekrane, amerikanët duhet të angazhohen për të zhvilluar etikën tonë për luftën dhe për të nxitur një njohje më të thellë të gjeopolitikës së këtij rajoni dhe marrëdhënieve të tij me tonat. Përndryshe, emocionet e ngritura nga shikimi i këtyre imazheve janë baza për manipulim. Dhe kjo është arsyeja pse, ndërsa skenat nga lufta na mbulojnë, ne duhet të sigurohemi se nuk po e konsumojmë vetëm luftën, por po mendojmë thellë se çfarë do të thotë ajo”, përfundoi ai.

(Burimi: CNN)