“Duhet të ndalohet lufta”- Ambasadori i Ukrainës në protestën para ambasadës ruse në Tiranë: Sot duhet të mendojmë paqe! Populli i Rusisë duhet t’i thotë Putinit që…

Ambasadori i Ukrainës në Tiranë ka marrë pjesë në protestën para ambasadës së Rusisë, ku ka dhënë edhe mesazhin se sot duhet të ndalet lufta.





“Sot nuk do flasim as për politikë as për diplomaci, por për jetën. Dua ti drejtohem popullit shqiptar. Duam të theksojmë se sot është një popull paqësor. Dua të them që sot flasim për paqe. Mendoj që duhet të ndalohet lufta. Ne sot mendojmë për Ukrainën dhe për Evropën”, tha ambasadori

Nje thirrje kishte edhe per popullin rus: “Populli rus duhet ti thotë liderit te tyre, jo luftës. Dua të falënderoj popullin shqiptar për ndihmën”.