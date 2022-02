Revista “Time” e ka portretizuar Vladimir Putinin si një alterego të diktatorit nazist Adolf Hitler.





Në një foto-montazh të vendosur në revistë, është bashkuar fotoja e presidentit Putin me atë të Hitlerit, me mbishtrimin “Rikthimi i historisë”. Në faqen e revistës, me tej shkruhet “Si Putin shkatërroi ëndrrën Europiane”, duke bërë kështu krahasimin me diktatorin Adolf Hitler.