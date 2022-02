“Negociatat do nisin sapo të rivendoset rendi demokratik”, deputeti ukrainas i kthen ministrit të jashtëm rus përgjigjen epike: Shko dhe… (VIDEO)

Një përgjigje e pazakontë i është dhënë ministrit të jashtëm rus, Sergei Lavrov nga deputeti ukrainas, Oleksiy Goncharenko.

I ndodhur në një situatë kur trupat ruse po i afroheshin Kievit, Goncharenko i ka thënë politikanit rus të “shkojë të…”.

Kjo përgjigje ka ardhur pasi ministri rus ka thënë se negociatat me Ukrainën do të fillonin sapo forcat ushtarake të presidentit Vladimir Putin të “rivendosnin rendin demokratik” në vend.

Për më tepër, mund të ndiqni përgjigjen “pa filtra”:

Russia’s foreign minister Lavrov said negotiations can begin once Russia “restores democratic order” in Ukraine.

As Russian troops neared Kyiv, Ukrainian MP Oleksiy Goncharenko was asked to respond.

He had a pretty clear answer. pic.twitter.com/0IkTgbuKWd

— Ukrainian Glory Forever (@r_netsec) February 27, 2022