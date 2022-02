“Sapo u kthye nga lufta pa një grumbull me kufoma”, publikohet historia e nënës së Putinit, si u shpëtua ajo nga bashkëshorti. Hillary Clinton tregon bisedën me Presidentin rus

Lufta që Rusia i ka shpallur Ukrainës, ka nxjerrë në pah edhe historitë personale të presidentit Vladimir Putin. Ditët e fundit, mediat e huaja kanë publikuar historinë dramatike të shpëtimit të nënës së Putinit gjatë Luftës së Dytë Botërore, histori e cila është treguar në librin “Zgjedhje të Vështira” të ish-sekretares amerikane të Shtetit, Hillary Clinton.





Në kujtimet e saj të botuar në vitin 2014, Hillary Clinton kujtoi një bisedë ku Putini i tregoi asaj sesi babai i tij e shpëtoi nënën gjatë rrethimit të Leningradit, kur ajo gabimisht mendohej se kishte vdekur, por ai zbuloi se ishte ende gjallë.

“Ai nisi një histori për prindërit e tij, për të cilën nuk kisha dëgjuar apo lexuar kurrë. Gjatë luftës, babai i Putinit u kthye në shtëpi për të vizituar familjen. Kur iu afrua banesës ku jetonte me gruan e tij, ai pa një grumbull me kufoma në rrugë dhe burra që i ngarkonin në një kamion. Ndërsa po afrohej, ai pa këmbët e një gruaje të veshur me këpucë që ai i njihte që ishin të gruas. Ai nuk pranoi që ajo të varrosej kolektivisht me kufomat e tjera, ndaj vendosi ta marrë. Por papritur ai kuptoi se ajo ishte ende gjallë. Ai e çoi atë në banesë dhe arriti që ta shpëtonte. Tetë vjet më vonë, në 1952, lindi djali i tyre Vladimir. ”, ka shkruar Clinton në librin e saj.

Clinton vazhdon duke shkruar se kur ajo ia tregoi këtë histori ambasadorit të atëhershëm të SHBA në Rusi, Mike McFaul, “ai tha se edhe ai nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë”.

“Natyrisht që nuk kam asnjë mënyrë për të verifikuar historinë e Putinit, por e kam menduar shpesh. Për mua, ajo hedh pak dritë mbi njeriun që është bërë dhe vendin që ai qeveris. Ai gjithmonë ju vë në provë, gjithmonë duke i shtyrë kufijtë”, shkruan ajo.

Megjithatë, ajo që Putin i tha Clintonit ndryshon nga ajo që ai tregon në autobiografinë e tij të vitit 2000.