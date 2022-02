E rrallë/ Zvicra heq dorë nga statusi i “neutralitetit”, mbështet Ukrainën: Rreshtohemi krah BE-së në sanksionet ndaj Rusisë

Zvicra ka hequr dorë nga statusi i saj i “neutralitetit” dhe ka njoftuar se do të vendosë sanksione ndaj Rusisë, në përputhje me ato të miratuara nga BE.





Lajmi është bërë i ditur nga Presidenti Federal, Ignazio Cassis.

“Këshilli Federal i Zvicrës ka vendosur sot të miratojë plotësisht sanksionet e BE-së”, tha Cassis gjatë një konference për shtyp. “Është një veprim i pashembullt i Zvicrës, e cila ka qëndruar gjithmonë neutrale më parë”. “Sulmi i Rusisë është një sulm ndaj lirisë, një sulm ndaj demokracisë, një sulm ndaj popullatës civile dhe një sulm ndaj institucioneve të një vendi të lirë. Kjo nuk mund të pranohet në lidhje me të drejtën ndërkombëtare, kjo nuk mund të pranohet politikisht dhe kjo nuk mund të pranohet moralisht”, shtoi Cassis.

Duke folur pas një takimi të jashtëzakonshëm të Këshillit Federal të Zvicrës, Cassis theksoi se “në këto ditë të errëta”, Zvicra qëndron në solidaritet me popullin e Ukrainës dhe shpreson se sanksionet do të inkurajojnë Kremlinin të “ndërrojë mendje”.

“Të luash në duart e një agresori nuk është neutrale. Pasi kemi nënshkruar Konventën e Gjenevës për të Drejtat e Njeriut, ne jemi të lidhur me rendin humanitar”, tha Cassis. “Demokracitë e tjera do të mund të mbështeten te Zvicra; ata që mbrojnë të drejtën ndërkombëtare do të mund të mbështeten në Zvicër; shtetet që mbrojnë të drejtat e njeriut do të mund të mbështeten te Zvicra”.

Cassis tha se Zvicra po mbyllte hapësirën e saj ajrore për të gjitha fluturimet nga Rusia, përfshirë avionët privatë, me përjashtim të fluturimeve humanitare, fluturimeve të kërkimit dhe situatave emergjente.

Ministrja zvicerane e Drejtësisë Karin Keller-Sutter tha se ndalimi i hyrjes do të ndikojë