“Edhe Putin ka respekt për ta”, ekipi i veteranëve të SAS-it i bashkohet luftës së përgjakshme të Ukrainës kundër pushtimit rus. Operacioni financohet nga një vend në Europë

Besohet se operacioni nuk po paguhet nga qeveria britanike, por do të financohet nga një vend në Evropë, ende për t’u përmendur, nëpërmjet një kompanie private ushtarake.





Një ekip i veteranëve të SAS (Shërbimi Special Ajror është një njësi e forcave speciale të Ushtrisë Britanike) po i bashkohet luftës së përgjakshme të Ukrainës kundër pushtimit rus, shkruan Daily Mirror.

Ushtarët në pension të forcave speciale të Mbretërisë së Bashkuar kanë dalë vullnetarë për misione thellë brenda Ukrainës për të mbështetur mbrojtjen e vendit.

Besohet se ish-parashutistët në një moment mund të bashkohen me ekipet e forcave speciale në Ukrainë, së bashku me specialistë të tjerë ushtarakë të Mbretërisë së Bashkuar.

Veteranët, të moshës nga 40 deri në 60 vjeç, kanë pasur takime për të diskutuar regjistrimin në misionin e rrezikshëm, duke mbështetur ukrainasit në luftime.

Çelësi i funksionimit të tyre është se mes tyre ka snajperë të trajnuar shumë dhe ekspertë në përdorimin e raketave kundërajrore dhe antitank.

Snajperët do të ndihmojnë gjithashtu në nxjerrjen jashtë loje të pikave ajrore ruse dhe forcave speciale të Moskës, të cilët po udhëheqin në sulmet ajrore ndaj trupave dhe komuniteteve lokale.

Besohet se operacioni nuk po paguhet nga qeveria britanike, por do të financohet nga një vend në Evropë, që ende nuk dihet, nëpërmjet një kompanie private ushtarake.

Plani është një mënyrë për të mbështetur Ukrainën ushtarakisht, por pa dërguar zyrtarisht trupat shërbyese në betejë kundër forcave të Vladimir Putin.

Më shumë se një duzinë veteranësh kanë mbërritur tashmë në Ukrainë dhe dhjetëra të tjerë do të udhëtojnë atje këtë javë.

Midis tyre ka oficerë, rreshterë dhe nëntetarë që kanë luftuar në të gjithë botën, por asnjë oficer i ushtrisë nuk është regjistruar ende.

Kjo pason thirrjen ndërkombëtare të Presidentit të Ukrainës Zelensky, për armë, për njerëzit që të shkojnë në Ukrainë dhe të ndihmojnë në mbrojtjen e atdheut të tij.

Deri më tani, sipas shifrave zyrtare të Ukrainës, trupat e tij kanë vrarë 5,300 trupa ruse në beteja të egra për qytetet në të gjithë vendin.

Ish-skuadra e SAS ka luftuar në të gjithë Afganistanin, Irakun dhe gjetkë në mbarë botën.

Një ish-ushtarak i SAS tha për Daily Mirror: “Kjo duhej të ndodhte shumë shpejt pasi situata në Ukrainë tani është e dëshpëruar dhe ata kanë nevojë për ndihmë urgjente.

“Shumë ish-kolegë të regjimentit të parashutës janë gjithashtu shumë të etur për të shkuar. Shumë njerëz janë shumë të etur për të shkuar dhe është dashur të organizohet shumë shpejt.

“Është e ligjshme pasi asnjë nga burrat që dalin nuk po është në shërbim dhe Ukraina ka ftuar njerëzit të hyjnë dhe të ndihmojnë në luftë ushtarakisht.

“Kjo do të thotë se disa nga veteranët më me përvojë në botë do të ndihmojnë Ukrainën dhe do të lidhen me shtabin e forcave të Ukrainës.

“Dhe ne e dimë se Putin ka një respekt të madh për SAS.”

Burimet konfirmuan se të gjithë veteranët e SAS që shkojnë për në Ukrainë janë ekspertë në përdorimin e raketave Javelin dhe Stinger.

Presidenti Zelensky u bëri thirrje njerëzve që të ndihmojnë vendin e tij të marrë armët në mediat sociale.

Ai tha: “Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky po u drejtohet të gjithë qytetarëve të botës, miqve të Ukrainës, paqes dhe demokracisë.

Kushdo që dëshiron të bashkohet me mbrojtjen e Ukrainës, Evropës dhe botës mund të vijë.”

Sot doli në pah se Legjioni Francez i të Huajve u ka dhënë leje anëtarëve të tij ukrainas të kthehen në atdheun e tyre për të ndihmuar në mbrojtjen e tij – së bashku me kompletin e tyre të plotë të betejës.

Një skuadron me trupa të SAS-it është tashmë në Poloni, duke ndihmuar në trajnimin e trupave ukrainase se si të nisin misionet e sabotimit në një kryengritje kundër Rusisë.

Qëllimi i tyre është të mësojnë ukrainasit se si të formojnë njësi të fshehta të rezistencës për të minuar një forcë pushtuese dhe madje për të vrarë bashkëpunëtorët dhe simpatizantët e Moskës.

Ministria britanike e Mbrojtjes ka thënë tashmë se asnjë trupë britanike nuk do të jetë në Ukrainë për të luftuar pasi kjo do të nënkuptonte që Rusia të përballet drejtpërdrejt me një shtet anëtar të NATO-s.

Besohet se ekipet e shërbimit SAS janë në shtetet baltike, me një ekip në gatishmëri për të mbështetur një operacion të përbashkët SHBA-MB për evakuimin e Presidentit Zelensky me helikopter.

Ushtarët e SAS janë vendosur paraprakisht në të gjithë shtetet baltike për të mbështetur partnerët e NATO-s dhe janë të gatshëm të reagojnë ndaj çdo incidenti brenda Ukrainës që politikanët e Mbretërisë së Bashkuar vendosin se ka nevojë për ndërhyrje urgjente ushtarake.

Duke operuar me një grup të përbashkët amerikan të operacioneve speciale, trupat britanike janë të gatshme të transportojnë presidentin Zelensky nëse ai kërkon ndihmë dhe të reagojë ndaj çdo ‘urgjence tjetër humanitare’ – që mund të miratohet nga Downing Street.

Ajo vjen pasi Mbretëria e Bashkuar i dorëzon ushtrisë ukrainase armë të teknologjisë së lartë të mbrojtjes ajrore në një lëvizje për t’i ndihmuar ata të rrëzojnë helikopterët rusë që sulmojnë forcat e vijës së parë të Zelensky.

Vendet e NATO-s po koordinojnë një furnizim masiv me armë, municione dhe furnizime mjekësore në Ukrainë, të cilat po dërgohen nga jashtë Ukrainës nga trupat lokale.

Një raketë, e quajtur Starstreak, është një armë e mbrojtjes ajrore e lëshuar nga, e krijuar për të synuar helikopterët dhe avionët luftarakë.

Arma vdekjeprurëse, e cila frikësohet nga pilotët e helikopterëve, mund të godasë në rreze deri në tre milje e gjysmë, duke u mbyllur në avion dhe duke gjuajtur shigjeta tungsteni që çajnë trupin e trupit.

Dorëzimi i mijëra raketave të tjera vjen pasi ukrainasit thonë se armët antitank NLAW të furnizuara nga Britania e Madhe kanë thyer tanket ruse.

Deri më tani, 191 tanke ruse janë asgjësuar, sipas shifrave zyrtare ukrainase.

Rusia ka humbur 29 avionë luftarakë që nga fillimi i pushtimit, 816 automjete, 291 kamionë dhe 60 cisterna karburanti, humbje të cilat kanë dëmtuar rëndë sulmin rus.

Paketa e armëve përfshin mijëra granata, mitralozë të rëndë, armë të lehta antitank 66 mm, pushkë snajper me shpejtësi të lartë.

Britania së bashku me forcat e tjera të NATO-s po ofron gjithashtu “këshilla ushtarake në distancë” për të ndihmuar komandantët ukrainas të drejtojnë taktikat e tyre për t’iu kundërvënë forcave dërrmuese të Putinit me udhëzime të inteligjencës.

Një burim i lartë tha se rusët kanë një forcë të madhe helikopterësh në Bjellorusi, si dhe në Lindje, të cilët po përdoren për të shënjestruar ukrainasit përpara se të mbërrijnë forcat tokësore.

Ai tha: “Nëse Zelensky shtyp butonin “më merr mua”, SAS dhe ekipi i SHBA do të fluturojnë dhe do ta evakuojnë atë.

“Shpresa është që rusët të bien dakord për një korridor ajror për transportin ajror, por kush e di. Në ndërkohë njerëzit e Putinit kanë kontroll dërrmues të qiejve dhe ukrainasit kanë nevojë për armë të mbrojtjes ajrore dhe më shumë armë antitank”.