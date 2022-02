(FOTO) Kim Kardashian “përkëdhel” vetën më dhuratën luksoze/ Ja shuma marramëndëse që kushtoi

Kim Kardashian di si të tërheqë vëmendjen e mediave rozë në një mënyrë ose në një tjetër. Ylli i “The Keeping up with the Kardashian’s” ka zbuluar së fundmi se tashmë avioni i saj privat vjen me disa ndryshime të reja.





Gjatë javës që lamë pas ajo ishte pjesë e “Javës së Modës” dhe teksa u largua përdori avionin e saj privat me një dizenjo të re.

Kim është kujdesur që ai të vijë me ngjyrat gri, njësoj si rezidenca e saj dhe makinat e personalizuara. Aeroplan ky, i njëjtë me bilionerin, Jeff Bezos.

Kardashian punësoi dizanjerët Tommy Clements dhe Waldo Fernandez për të sjellë këto ndryshime, sipas shijeve personale të saj.

Për të sjellë këtë ndryshim , dizenjuesve ju deshën rreth 1 vit kohë e cila e ka koston plot 150 milionë dollare. Shifër kjo marramendëse, por mesa duket për të plotësuar dëshirat e saj Kim as që e vret mendjen!