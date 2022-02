Komisioni Hetimor/ PD çon në SPAK dokumentet shtesë për skandalin e Inceneratorëve, ja për çfarë bëhet fjalë

Nënkryetarja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku në një konferencë për mediat në selinë e PD dha lajmin se PD do të depozitojë një padi në SPAK këtë të hënë me fakte shtesë ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, për inceneratorin e kryeqytetit.

“Unë jam këtu për t’ju informuar që sot menjëherë pas kësaj konference PD do të dorëzojë fakte shtesë në organin e akuzës, në SPAK për sa i përket Erion Veliaj”, tha ndër të tjera Tabaku.

Deklarata e plotë e Jorida Tabakut:

Komisioni i Inceneratorëve ka vërtetuar atë që PD ka thënë që në krye të herës gjatë kësaj kohe, qeveria ‘Rama” i vodhi shqiptarëve 430 mln euro. Unë jam këtu për t’ju informuar që sot menjëherë pas kësaj konference PD do të dorëzojë fakte shtesë në organin e akuzës, në SPAK për sa i përket Erion Veliaj. Do të fillojmë sot me Erion Veliaj i cili ishte personi qe gjatë dëshmisë së tij në komisionit hetimor u kap në dëshmi të rreme.

Cilat janë faktet e reja?!

Z.Erion Veliaj ka qenë i informuar në projektin e inceneratorit të Tiranës që në Datë 28.06.2016 ku në përgjigje të kërkesës së kompanisë që fiton koncesionin ai informohet për një studim ku pjesa takuese e Bashkisë Tiranë, në kosto është 91 mln euro. Në 5 shtator të 2016 ngrihet komisioni për dhënien me koncesion të inceneratorit të Tiranës, ku Bashkia e Tiranës ka dy përfaqësues të saj, Taulant Tusha dhe Namik Simixhi. Në kundërshtim me ligjin për pushtetin vendor, Erion Veliaj kthen një përgjigje që unë e kam këtu, në emër të Bashkisë Tiranë, me kostot e buxhetit 91 mln euro. Por njëkohësisht ne emër të Qarkut Tiranë, pa dërguar kërkesën e ministrisë së Mjedisit dhe projektin në Këshillit Bashkiak Tiranë. Pra ka miratuar një projekt në kostot e buxhetit të bashkisë Tiranë 91 mln euro pa mbledhur Këshillin Bashkiak.