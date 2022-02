Konflikti në Ukrainë/ Nisin sërish sulmet me raketa në Kiev, banorët strehohen në metro! BBC: Luftimet po i afrohen zemrës së kryeqytetit

Në Kiev kanë nisur sërish sulmet me raketa nga ana e ushtrisë ruse. Sirenat e sulmit ajror janë dëgjuar në kryeqytetin ukrainas ndërsa banorët janë rikthyer në strehimoret nëntokësore pas një dite pushimi nga shtetrrethimi i fundjavës.sulmettt

Një gazetar i BBC ka ndjerë tronditjen që ka shkaktuar shpërthimi i raketave aty pranë duke tundur xhamat e dritave, ndërsa shprehet se luftimet duket se po i afrohen zemrës së kryeqytetit të Ukrainës.

This was the explosion that shook our base! #kiev pic.twitter.com/yXOxtxaDqD

— Clive Myrie (@CliveMyrieBBC) February 28, 2022