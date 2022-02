Kush janë mercenarët ushtarakë të “Wagner” – luftëtarët “privatë” të Putinit me mision për të vrarë Zelenskin dhe vëllezërit Klitschko

Skuadra prej 400 vetësh e mercenarëve gjakatarë të ardhur nga Afrika me urdhër për të vrarë Volodymyr Zelenski janë pjesë e një milicie famëkeqe private të lidhur me një varg përdhunimesh, grabitjesh, vrasjesh dhe krime të dyshuara lufte. Grupi Wagner – i cili besohet të ketë një listë për të goditur 23 figura kyçe, duke përfshirë vëllezërit Klitschko – konsiderohet nga ekspertët ushtarakë të jetë në urdhrat direktë të Vladimir Putinit, megjithëse Kremlini e ka mohuar vazhdimisht këtë. Sipas burimeve ushtarake, forca tashmë është përfshirë në furnizimin me armë, personel me përvojë të operacioneve speciale dhe trajnime ushtarake për milicitë pro-ruse në Ukrainën lindore.





Mediat botërore raportojnë se ‘Wagner’ është ushtria private e presidentit rus, e përbërë nga dhjetëra mijëra mercenarë të zgjedhur. Grupi drejtohet nga Dmitry Utkin dhe financohet nga i besuari i Putinit, oligarku rus Yevgeny Prigotsin. (poshtë në foto së bashku me Putinin)

Biznesmeni rus e filloi karrierën e tij si tregtar me shumicë salçiçesh në vitet 1990 në Shën Petersburg. Në fund të asaj dekade, ai hapi një restorant që Putini e frekuentonte në fillim të presidencës së tij, madje shkonte te të ftuarit e tij zyrtarë, si ish-presidenti i SHBA-së, George W. Bush. Më pas ai u zgjerua në katering, duke fituar kontrata fitimprurëse për të fuqizuar Kremlinin, shkollat ​​dhe ushtrinë, duke fituar titullin e “kuzhinierit të Putinit” dhe duke mbajtur lidhje të ngushta me të dhe aparatin shtetëror.

BE-së tashmë i ka rënë në sy Gevgeny Prigogine. Atij i është ndaluar hyrja në Evropë dhe asetet e tij janë të ngrira që nga tetori 2020. Ai është sanksionuar nga Uashingtoni për financimin e një fushate të lajmeve të rreme në media.

“Grupi Wagner ka rekrutuar, trajnuar dhe vendosur njësi ushtarake private në zonat e konfliktit në mbarë botën për të nxitur dhunën, për të plaçkitur burimet natyrore dhe për të frikësuar publikun në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar dhe të drejtat e njeriut.”

SANKSIONET NDAJ WAGNER

Grupi i fshehtë mercenar tërhoqi për herë të parë vëmendjen ndërkombëtare në vitin 2014 kur mbështeti separatistët pro-rusë në Ukrainën lindore. Që atëherë, ajo ka qenë e përfshirë në zonat e konfliktit, duke përfshirë Sirinë, Sudanin, Mozambik dhe Republikën e Afrikës Qendrore (CAR).

Zyrtarët perëndimorë e konsiderojnë grupin si të ngatërruar me aparatin rus të sigurisë, megjithëse Moska gjithmonë ka mohuar çdo lidhje me të.

Ministrat e jashtëm të BE në nëntor 2021 udhëzuan zyrtarët të përgatisin sanksione kundër Wagner. Ministrat e Jashtëm pritet të marrin dritën jeshile për masat, të cilat përfshijnë ndalimin e udhëtimit dhe ngrirjen e aseteve.

Grupi do të sanksionohet për aktivitetet e tij në Ukrainë, Libi dhe Siri, si dhe për abuzime të të drejtave të njeriut, sipas gati 40 faqeve të draft dokumenteve. Diplomatët e BE-së thonë se presin një reagim nga Moska ndaj sanksioneve, por ai mund të jetë mjaft i butë. Ndërsa Kremlini gjithmonë ka mohuar çdo lidhje me Wagnerin, një reagim i ashpër do ta minonte këtë pretendim, thonë ata.

Franca ishte forca shtytëse pas lëvizjeve për të sanksionuar Wagnerin, për shkak të shqetësimit për aktivitetet e grupit në Afrikë. Në tetor, një grup ekspertësh të OKB-së për mercenarët dhe të drejtat e njeriut tha se civilët, duke përfshirë paqeruajtësit, gazetarët, punonjësit e ndihmës dhe pakicat në Republikën e Afrikës Qendrore “janë ngacmuar dhe frikësuar dhunshëm nga të ashtuquajturit “instruktorë rusë” nga Grupi Wagner”.

Në fillim të këtij viti, ekspertët thanë se Wagner ishte i përfshirë në “kryerjen e shkeljeve sistematike dhe të rënda të të drejtave të njeriut dhe ligjit ndërkombëtar humanitar, duke përfshirë ndalimin arbitrar, torturën, zhdukjet dhe ekzekutimin e përmbledhur”.

Një nga dokumentet e BE-së thotë se Grupi Wagner “është përgjegjës për abuzime serioze të të drejtave të njeriut në Ukrainë, Siri, Libi, Republikën e Afrikës Qendrore (CAR), Sudan dhe Mozambik, të cilat përfshijnë tortura dhe ekzekutime dhe vrasje jashtëgjyqësore, të përmbledhura ose arbitrare”.