Luftë dhe futboll/ Nga Tirana në Europë mesazhet “pro” Ukrainës nga tifozët. Dhe turpi i ultrasve të Crvena Zvezdës

Pjesë e luftës Ukrainë-Rusi, në mënyrën e tij është bërë dhe futbolli. Disa kombe kanë refuzuar të zhvillojnë lojërat në futboll kundër Rusisë, përfshirë vendin tonë, gjithashtu Anglia, Uellsi Polonia, Republika Çeke dhe Suedia. Nga ana e saj, FIFA fillimisht e urdhëroi Rusinë të mbajë evenimentet sportive në tokë neutrale dhe pa himin apo flamurin e saj, por më pas e përjashtpoi nga çdo aktivitet. Kjo është pjesë e sanksioneve që bota e futbollit ka marrë ndaj Rusisë për pushtimin e Ukrainës.





Të premten mbrëma, stadiumi i Bayernit të Mynihit ndezi drita me ngjyrat e flamurit të Ukrainës për të shprehur solidaritetin me popullin që po pushtohet nga rusët.

Allianz Arena, shtëpia e kampionëve të Bundesligës, Bayern Munich, u ndriçua në ngjyrat blu dhe të verdhë të flamurit të Ukrainës, shkruan Deutsche Welle. Sulmuesi i Bayern Munichut dhe kapiteni i Polonisë, Robert Lewandowski gjithashtu lëshoi një deklaratë të premten, duke kërkuar solidaritet me Ukrainën.

Ai gjithashtu u zotua të marrë një rol udhëheqës në negociatat rreth ndeshjes së ardhshme kualifikuese të Polonisë për Kupën e Botës kundër Rusisë, që do të luhet në Moskë më 24 mars.

Mesazhi i Tiranës dhe Laçit në fundjavë

Lojtarët e Tiranës dhe Laçit në fundjavë dhanë mesazhin për paqe. Me anë të një banderolë të madhe, ata bënë thirrje për të “bërë futboll dhe jo luftë”.

Federata e Futbollit në Angli nuk do të luajë asnjë ndeshje kundër Rusisë

Një ditë më parë, Federata e Futbollit në Angli njoftoi sot nuk do të luajë asnjë ndeshje kundër Rusisë. Në një deklaratë thuhet se ky vendim është marrë për t’u solidarizuar me Ukrainën, e cila prej disa ditësh po përballet me agresionin rus.

“Nga solidariteti me Ukrainën dhe për të dënuar me gjithë zemër mizoritë e kryera nga udhëheqja ruse, FA mund të konfirmojë se ne nuk do të luajmë kundër Rusisë në asnjë ndeshje ndërkombëtare. Kjo përfshin çdo ndeshje të mundshme në çdo nivel”, tha FA në një deklaratë të dielën.

Anglia tani i bashkohet Republikës Çeke, Polonisë dhe Suedisë në refuzimin për të luajtur ndeshjet e futbollit kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës.

Kombëtarja shqiptare e futbollit vendos mos luajë kundër përfaqësues së Rusisë në ndeshjen e Ligës së Kombeve

Ministrja e Jashtme, Olta Xhaçka në një komunikim zyrtar ka bërë të ditur se Shqipëria i bashkohet masave dhe sanksioneve të vendeve të tjera anëtare të BE kundër Rusisë për pushtimin e Ukrainës.

“Po ashtu, Shqipëria nuk do të marrë më pjesë në asnjë përballje sportive me Federatën Ruse deri në dhënien fund të pushtimit të Ukrainës”, theksoi ndër të tjera Xhaçka në fjalimin e saj.

Kështu, Shqipëria i bashkohet vendeve si Polonia, Suedia, Republika Çeke apo Franca të cilat kanë konfirmuar zyrtarisht se nuk do të luajnë ndeshje futbolli ndaj përfaqësueses së Rusisë për sa kohë që vazhdonte pushtimi ushtarak i Ukrainës.

Shqipëria ka të planifikuar sipas kalendarit të luajë dy ndeshje të Ligës së Kombeve në muajin qershor ndaj përfaqësueses së Rusisë. E para është planifikuar më datë 2 qershor në “Air Albania”, ndërsa e dyta është planifikuar në “VTB Arena” në Moskë më 13 qershor.

Formula 1 anulon “Grand Prix” në Rusi

Pas vendimit të UEFA-s për t’i hequr Rusisë të drejtën e organizimit të Ligës së Kampionëve, F1 ka njoftuar se Çmimi i Madh i Rusisë në Soçi, që do të zhvillohet më 25 shtator, është anuluar pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia.

“Kampionati Botëror i FIA Formula 1 viziton vendet në të gjithë botën me një vizion pozitiv për të bashkuar njerëzit, duke bashkuar kombet. Ne po i shikojmë zhvillimet në Ukrainë me trishtim dhe tronditje dhe shpresojmë për një zgjidhje të shpejtë dhe paqësore të situatës aktuale.” thuhet në një deklaratë të F1.

“Të enjten në mbrëmje Formula 1, FIA dhe skuadrat diskutuan pozicionin e sportit tonë dhe përfundimi është, duke përfshirë pikëpamjen e të gjithë aktorëve përkatës, se është e pamundur të mbahet Çmimi i Madh i Rusisë në rrethanat aktuale”.

Ylli rus i tenisit Medvedev bën thirrje për paqe

Ylli i tenisit rus, Daniil Medvedev, përjetoi një “ditë të furishme” me emocione të përziera, ndërsa u emërua lojtari numër 1 i botës për meshkuj në të njëjtën ditë që vendi i tij filloi një pushtim të Ukrainës. “Në këtë fazë, ju e kuptoni se tenisi ndonjëherë nuk është aq i rëndësishëm,” tha Medvedev pasi fitoi ndeshjen e tij çerekfinale në Acapulco Open.

Komisioni Olimpik Ndërkombëtar “dënon fuqishëm” Rusinë për shkeljen e armëpushimit olimpik

“Komiteti Olimpik Ndërkombëtar (IOC) dënon fuqishëm shkeljen e armëpushimit olimpik nga qeveria ruse,” tha organizata në një deklaratë të lëshuar të premten.

Armëpushimi, një rezolutë e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, filloi shtatë ditë para fillimit të Lojërave Olimpike të Pekinit dhe përfundon shtatë ditë pas mbylljes së Lojërave Paralimpike, të cilat janë planifikuar të zhvillohen nga 4 deri në 13 mars.

Turpi i Crvena Zvezdës

Mbështetësit e Yllit të Kuq të Beogradit (Crvena Zvezda) shfaqën një varrezë me ngjyrat e flamurit ukrainas, në mes të pushtimit rus të Ukrainës. Ylli i Kuq mbështetet nga qeveria fashiste serbe, e cila është, së bashku me Bjellorusinë, i vetmi vend evropian që mbështet Vladimir Putin.