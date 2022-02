Një ditë më pas/ Pamjet e pallateve të bombarduara në Kharkiv të Ukrainës

Kharkivi është rajoni i dytë më i madh pas Kievit në Ukrainë.

Në këtë zonë ka pasur luftime të ashpëra mes forcave sulmuese ruse dhe rezistencës ukrainase.

Në rrjet qarkullojnë video me pamje nga pasojat e bombardimeve ruse.

Në to shihen godina apartamentesh të goditura dhe pemë të rrezuara.

Më poshtë pamjet:

Aftermath of Russian shelling of Izium, Kharkiv region #StandWithUkraine #StopRussia pic.twitter.com/EBZS5i1wyW

Destroyed appartments in the settlement of #Blahodatne, #Kharkiv region pic.twitter.com/OxuxmJIprm

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022