Pas përfundimit të bisedimeve, në Kiev “rifillon” lufta! Regjistrohen disa shpërthime në kryeqytet (VIDEO)

Vetëm disa minuta pas përfundimit të bisedimeve mes Rusisë dhe Ukrainës, në Kiev janë regjistruar disa shpërthime.

Sipas CNN, disa shpërthime janë dëgjuar në zonën lindore të Kievit. Deri më tani, nuk ka një informacion të saktë për shpërthimet.

Ato u ndoqën me alarmin e sirenave të luftës përgjatë kryeqytetit. Këto janë shpërthimet më të fuqishme të cilat janë regjistruar ditën e sotme në Kiev.

Kujtojmë se përfaqësues nga Rusia dhe Ukraina u ulën për bisedime në Bjellorusi për të gjetur një zgjidhje për konfliktin mes dy vendeve.

Ata u tërhoqën për konsultime në kryeqytetet e tyre dhe për të vendosur për një datë dhe orë për raundin e dytë të bisedimeve.

Ukraina kërkon armëpushim dhe tërheqjen e forcave ruse, ndërsa nga ana e saj, Kremlini nuk ka mbajtur një qëndrim zyrtar.

A huge explosion has just shaken Kyiv, no information is yet known of the casualties. Putin and Lukashenko are not even trying to respect the peace talks. #Ukraine pic.twitter.com/c8Y2j1u8Zb

— Belarus Free Theatre (@BFreeTheatre) February 28, 2022