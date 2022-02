Pushtimi rus në Ukrainë/ Presidenti Meta thirrje shoqërisë civile: Të solidarizohemi me përpjekjet e një populli që po mbron me çdo çmim lirinë!

Presidenti i Republikës, Ilir Meta ka shprehur sërish solidaritetin e Shqipërisë ndaj Ukrainës në luftën e tyre kundër pushtuesve rusë.

Përmes një postimi në Facebook, kreu i shtetit shkruan se nxit shoqërinë shqiptare të vijojë me ndihmat humanitare.

Postimi i plotë i Presidentit Ilir Meta:

“Shqipëria krah për krah me Ukrainën, në solidaritet të plotë me përpjekjet e një populli që po lufton heroikisht për të mbrojtur me çdo çmim lirinë e tij! Nxis shoqërinë civile për të vijuar ndihmat humanitare! #StandWithUkraine #StopRussianAggression”