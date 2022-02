Si të ndihmoni popullin e Ukrainës, 3 ide për të dhuruar

Është një organizatë bamirëse e akredituar nga Better Business Bureau.

Në një “shënim urgjence” të postuar në faqen e saj të internetit, organizata thotë se është “shumë e shqetësuar për fëmijët në Ukrainë, Afganistan dhe në mbarë botën që mund të kapen në mes të konfliktit të armatosur, të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre dhe të ekspozohen ndaj lëndimeve. uria dhe temperaturat nën zero.” Dhurimet e vetme dhe mujore pranohen.

Children in #Ukraine are terrified. They hear explosions and are being asked to flee with just the clothes on their backs.

We’re calling for an immediate end to the fighting. Children’s lives and futures are at stake. pic.twitter.com/9LW2JQUpVx

— Save the Children US (@SavetheChildren) February 24, 2022