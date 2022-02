Sot bisedimet për paqen/ Delegacioni ukrainas mbërrin në kufirin bjellorus për negociatat

Sot nisin bisedimet mes palës ukrainase dhe asaj ruse për një marrëveshje armëpushimi. Mësohet se delegacioni ukrainas ka mbërritur në kufi me Bjellorusinë, aty ku do të zhvillohen bisedimet e paqes. Delegacioni ukrainas përbëhet nga Ministri i Mbrojtjes Aleksi Reznikov dhe kreu i partisë në pushtet David Arakmia.





Për ditë me radhë ukrainasit janë përfshirë në një luftë nga toka dhe ajri me ushtrinë ruse, një luftë ka angazhuar të gjithë perëndimin me ndihma në armë, ushqime dhe strehim për refugjatët. Qindra mijëra ukrainas janë larguar nga vendi, kryesish gra dhe fëmijë. Pjesa tjetër, burrat nga mosha 16 deri në 60 vjeç nuk lejohet të largohen dhe janë rekrutuar në luftë.