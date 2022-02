Topalli me Gorbaçovin, Gerti Bogdani me Kliçkov, Spiropali me Zelenskin/ Politikanët shqiptarë “reklamojnë” fotot në rrjet

Ukraina është zgjuar në ditën e pestë të luftimeve me rusët, ndërsa deri më tani raportohet për qindra viktima e mijëra të plagosur nga të dyja palët. Mëngjesi i pestë në luftë Ukrainën e gjetën me sirenat, që bien gjithandej dhe gjendjen e jashtëzakonshme. Gjatë natës u raportuan disa shpërthime në kryeqytetin Kiev dhe në qytetet tjera përreth. Ushtria ukrainase tha se trupat e saj arritën të zmbrapsin disa sulme të ushtarëve rusë, që përpiqeshin të sulmonin periferitë e Kievit.





Një pjesë e politikanëve shqiptarë e kanë shprehur mbështetjen e tyre me deklaratat solidare, ndërsa një pjesë kanë nxjerrë nga arkivi fotot e takimeve të hershme me ukrainasit.

Por, cilët janë disa nga politikanët shqiptarë, të cilët kanë “reklamuar” fotot në rrjetet sociale me preferencat dhe me “heronjtë” e tyre në këtë luftë?

Jozefina Topalli poston foton me ish-Presidentin e Rusisë, Mikhail Gorbachev:

Ish-kryeparlamentarja Jozefina Topalli ka publikuar një foto në profilin e saj në rrjetet sociale me ish-Presidentin dhe politikanin e lartë rus, Mikhail Gorbachev. Këtë foto, Topalli e shoqëron me një përshkrim të shkurtër, duke e cilësuar Gorbachevin si një reformator të madh të Rusisë.

“Rusia kishte edhe reformator të mëdhenj!”, ka shkruar ish-kryetarja e Parlamentit të Shqipërisë, Jozefina Topalli në postimin e saj në Facebook.

Elisa Spiropali publikon fotografinë duke ujitur me Presidentin Zelensky, e takoi në Samitin e Krimesë:

Ministrja Elisa Spiropali ka publikuar në rrjetet sociale një foto të saj krah Presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky. Të dy mbajnë ujitëse në dorë dhe duket se po kujdesen për një pemë. Spiropali tregon se me Zelenskyn është takuar në gusht të vitit të kaluar në Samitin e Krimesë. Në postimin e saj në Facebook, e cilëson Presidentin ukrainas një udhëheqës të vërtetë në paqe dhe luftë.

“Në gusht 2021 pata nderin të takoj Presidentin Zelensky në Samitin e Krimesë. Udhëheqës i vërtetë në paqe, udhëheqës i vërtetë në luftë. Sot ne shqiptarët qëndrojmë pranë Presidentit të Ukrainës dhe të gjithë popullit të Ukrainës teksa luftojnë me guxim për çlirimin dhe të ardhmen e tyre”, shkruan Spiropali në përshkrimin e saj përbri fotos me Zelenskyn.

Gerti Bogdani poston foto me kryetarin e Bashkisë së Kievit, Vitali Klitçkov:

Ish-Sekretari për Marrëdhëniet me Jashtë në Partinë Demokratike, Gerti Bogdani, është njëri nga politikanët shqiptarë, i cili si simbol të solidarizimit me atë se çfarë po ndodh në Ukrainë, ka zgjedhur të postojë në profilin e tij në rrjetet sociale një foto me Kryetarin e Bashkisë së Kievit, Vitali Klitçkov.

Bogdani ka përshëndetur atë se çfarë Klitçkov po bën sot për të mbrojtur qytetarët dhe vendin e tij, ndërsa shton më tej se, takimi me të disa kohë më parë e konsideron jo thjesht një nder, por edhe privilegj, duke i dhënë atij kurajë të vazhdojë në këtë rrugë.