VIDEO/ Fitoi çmimin “aktori më i mirë”, fjalim emocionues për presidentin ukrainas Zelenski

Michael Keaton ishte fituesi i çmimit SAG për performancën e jashtëzakonshme nga një aktor mashkull, ndërkohë që ka emocionuar të gjithë të pranishmit ne sallë me një fjalim shumë të ndjerë dhe emocionues.

Portretizimi me mjeshtëri i personazhit të tij në serialin e transmetuar në platformën Hulu, Dopesick i bëri të gjithë për vete, duke i fituar aktorit një çmim “Screen Actors Guild” për performancën e jashtëzakonshme.

Ndërsa Michael u ngjit për të marrë këtë çmim, ai e nisi fjalën e tij plot batuta e shaka duke e bërë të gjithë skenën të buzqëqeshë, por në momentin që të qeshurat u qetësuan, ai shprehu mirënjohjen e të qenurit pjesë e një produksioni, që sipas tij, krijon mundësi për mendime e përmirësime.

Në përfundim të fjalimit të tij, Michael Keaton tha dy fjalë lidhur me aktualitetin dhe padrejtësitë që po ndodhin aktualisht në botë, duke iu referuar luftës Rusi – Ukrainë. Kështu, ai përmendi “aktorin koleg” presidentin ukrainas Volodomyr Zelenskyy. Ai e vlerësoi atë për punën e tij të palodhur “duke luftuar bombardimet” përballë pushtimit rus të kryesuar nga Vladimir Putin.

.@MichaelKeaton receives Actor® for Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series! #sagawards pic.twitter.com/oay0o96iX8

— SAG Awards® (@SAGawards) February 28, 2022