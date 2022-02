Vijon “lufta” kibernetike me qeverinë ruse/ “Anonymous” sulmon uebsajtet ruse të lajmeve, mesazhe kundër Putinit dhe luftës

Grupi i hakerave “Anonymous” bën me dije se ka arritur të hakojë disa uebsajte ruse lajmesh.





Sipas asaj që raporton DailyMail, mësohet se sulmi kibernetik është kryer nga një grup i hakerave të “Anonymous”, të cilët disa ditë më parë bënë publik lajmin se kanë nisur zyrtarisht një “luftë” me qeverinë ruse.

“Anonymous po zhvillon operacione të vazhdueshme për të mbajtur faqet e internetit të qeverisë .ru jashtë linje dhe për të nxitur informacionin te populli rus në mënyrë që ata të mund të jenë të lirë nga makineria shtetërore e censurës së Putinit,” tha grupi në një postim në Twitter.

Disa uebfaqe të mediave ruse duket se janë hakuar dhe të paktën tre prej tyre po shfaqin mesazhe kundër luftës dhe Presidentit të Rusisë, Vladimir Putin.

“Të dashur qytetarë. Ne ju bëjmë thirje që të ndaloni këtë çmenduri, mos i dërgoni në vdekje të sigurt djemtë dhe burrat tuaj. Putini na bën të gënjejmë dhe na vë në rrezik. Ne kemi qenë të izoluar nga e gjithë bota, nafta dhe gazi nuk tregtohen më. Pas disa vitesh, ne do të jetojmë si në Korenë e Veriut. Pse na duhet kjo? Për ta futur Putinin në tekste shkollore? Kjo nuk është lufta jonë, le ta ndalojmë! ”, thuhet në një mesazh të shkruar në rusisht në faqet e Forbes Russia, Fontanka dhe Takie Dela.

Agjencia shtetërore e lajmeve TASS, Kommersant dhe Izvestia gjithashtu u hakuan. Faqja e internetit TASS po shfaq gjithashtu të njëjtin mesazh kundër luftës.

Përdoruesit e mediave sociale, raportuan se kishin parë të njëjtin mesazh në faqet e internetit Kommersant dhe Izvestia.

Ditën e djeshme, grupi i njohur i hakerave Anonymous përmes një video-mesazhi kërcënoi Presidentin rus Putin se do të ndërmarrin sulme që do të godasin rrjetin informatikë të Rusisë.

Anonymous i kanë kujtuar Putin se do të përballet me sulme që do të kërcënojnë sigurinë e Rusisë.